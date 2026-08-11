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泰勒絲再破紀錄 36歲入選納許維爾創作名人堂 史上最年輕創作人

記者陳穎／即時報導
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泰勒絲入選美國納許維爾創作名人堂，成為該名人堂史上最年輕的入選創作人。（美聯社）
泰勒絲入選美國納許維爾創作名人堂，成為該名人堂史上最年輕的入選創作人。（美聯社）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）再添一項生涯里程碑。美國納許維爾創作名人堂（Nashville Songwriters Hall of Fame）12日宣布，將於今年秋季舉行的典禮中，正式將泰勒絲列入名人堂。現年36歲的她，也成為該名人堂史上最年輕的入選創作人。

納許維爾創作名人堂執行總監馬克福特（Mark Ford）公布本屆入選名單時，特別宣讀泰勒絲預錄的感言。她表示，從小開始寫歌時，就一直將納許維爾視為夢想之地，希望能向最優秀的創作者學習，並融入這座充滿說故事者的城市。

泰勒絲在聲明中表示：「納許維爾完全就是我夢想中的樣子，這是一座肯定努力、毅力與想像力的城市。即使靈感沒有出現，創作者每天依然會持續創作。能夠獲得這座我深愛城市的肯定，是一件非常美好的事，我由衷感激。」

這也是泰勒絲今年第二度入選重要創作名人堂。今年6月，她才剛獲選進入位於紐約的美國創作人名人堂（Songwriters Hall of Fame），成為該名人堂史上最年輕的女性入選者。短短數月內再獲納許維爾創作名人堂肯定，也再次鞏固她在流行音樂創作領域的重要地位。

納許維爾創作名人堂規定，現代創作者類別的入選者必須擁有至少20年的創作資歷，而今年恰逢泰勒絲2006年推出首張同名專輯「Taylor Swift」滿20周年，因此符合入選資格。

本屆與泰勒絲一同入選的還包括鄉村歌手萊爾洛維特（Lyle Lovett）、創作人尚恩坎普（Shawn Camp）、李湯瑪斯米勒（Lee Thomas Miller）以及布魯斯錢奈爾（Bruce Channel）。

其中同樣入選的創作人李湯瑪斯米勒還幽默表示：「我真的很高興泰勒絲終於有了一次好消息，她真的需要贏一次。」一句玩笑話引發現場笑聲。

納許維爾創作名人堂成立於1970年，在今年新增5位成員前，共有254位入選者。今年的頒獎典禮預計於秋季舉行，確切日期尚待主辦單位公布。

精華 FAQ

  • 名人堂規定現代創作者須有至少20年創作資歷，而泰勒絲2006年發行首張同名專輯，至今年正滿20周年，因此符合入選資格並獲肯定。

  • 她以36歲成為納許維爾創作名人堂史上最年輕的入選創作人；今年6月又已入選美國創作人名人堂，成為該名人堂史上最年輕的女性入選者。

  • 與泰勒絲一同入選的還有鄉村歌手萊爾洛維特、創作人尚恩坎普、李湯瑪斯米勒與布魯斯錢奈爾，典禮預計在今年秋季舉行。

泰勒絲

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