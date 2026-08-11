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「蟻人」變婚禮歌手飆嗓 「被偷走的情歌」橫掃國際4大獎

記者陳穎／綜合報導
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「蟻人」保羅路德(左)獻聲「被偷走的情歌」，尼克強納斯則是「半本色演出」。(圖／...
「蟻人」保羅路德(左)獻聲「被偷走的情歌」，尼克強納斯則是「半本色演出」。(圖／海鵬提供)

由「蟻人」保羅路德(Paul Rudd)與人氣偶像尼克強納斯(Nick Jonas)主演的音樂喜劇電影「被偷走的情歌」(Power Ballad)，由曾執導「曾經。愛是唯一」(Once)、「曼哈頓戀習曲」(Begin Again)的音樂名導約翰卡尼(John Carney)掌鏡。電影集結實力派卡司與導演最擅長的音樂敘事魅力，不僅在國際影展大放異彩，也累積亮眼口碑。

片中最大亮點之一，是由約翰卡尼攜手美國藍調搖滾歌手小加里克拉克(Gary Clark Jr.)共同創作的主題曲「寫一首歌(如果沒有你)」(How to Write a Song Without You)。歌曲融合濃厚80、90年代復古抒情搖滾(Power Ballad)風格，旋律朗朗上口，隨著兩位男主角不同的人生際遇反覆演繹，層層堆疊情感張力，成為貫穿全片的重要靈魂，也被不少觀眾形容是「一聽就忘不了」的洗腦神曲。

「被偷走的情歌」先後入選美國SXSW西南偏南影展、愛爾蘭都柏林國際影展等多項影展，並勇奪瑞典波德國際影展「最佳劇情片」、美國安納波利斯影展「評審團大獎」、荒漠景觀國際影展「評審團音樂特別獎」等4項國際大獎，更獲國際影評盛讚是「年度最情感飽滿、最令人愉悅的電影」之一。

電影描述婚禮樂團主唱「瑞克大砲」(保羅路德 飾)，在一次演出中結識事業陷入低潮的前偶像男團成員丹尼(尼克強納斯 飾)，兩人因音樂結緣，激盪出創作火花。然而，丹尼卻私自將瑞克尚未完成的作品改編發行，新歌一夕暴紅，讓他重返巨星之列。眼見自己的創作遭到剽竊，瑞克決定挺身而出，奪回屬於自己的作品與尊嚴，一場圍繞音樂、名聲與夢想的對決就此展開。

保羅路德在片中一改過往「蟻人」幽默形象，詮釋一位歷經人生起伏、才華遭埋沒的婚禮歌手，細膩展現角色面對中年危機的無奈與掙扎，並親自開口演唱，以真摯嗓音詮釋角色內心情感。尼克強納斯則飾演渴望重返巔峰的過氣偶像，不僅毫不避諱角色與自身偶像背景的巧妙連結，也透過充滿流行感的舞台魅力，成功塑造出一位令人又愛又恨的「偷歌者」，讓角色更具層次。

片中以復古抒情搖滾對比現代商業流行樂，兩位男主角截然不同的音樂風格碰撞出精采火花，也讓整部作品更具感染力。除了幽默與娛樂性外，電影也藉由兩位音樂人的遭遇，探討創作者對認可、名聲與自我價值的追尋，延續約翰卡尼一貫溫暖且動人的創作風格。

約翰卡尼與小加里克拉克更依照兩位角色的人生背景、音域特色與音樂風格量身打造全新歌曲，讓每首作品都與劇情緊密結合，進一步放大情感張力。「時代雜誌」(TIME)更盛讚：「約翰卡尼再度施展了音樂魔法。」

精華 FAQ

  • 本片由保羅路德與尼克強納斯主演，並由曾執導曾經。愛是唯一與曼哈頓戀習曲的約翰卡尼掌鏡，結合實力派卡司與擅長音樂敘事的導演風格。

  • 主題曲寫一首歌(如果沒有你)由約翰卡尼與Gary Clark Jr.共同創作，融合80、90年代復古抒情搖滾，旋律易記且隨劇情反覆堆疊情感，因此被視為洗腦神曲。

  • 故事講述婚禮歌手瑞克與過氣偶像丹尼因音樂相識，卻因作品被剽竊而衝突升級，藉此探討創作者對認可、名聲、夢想與自我價值的追尋。

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