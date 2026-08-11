安海瑟薇懷第三胎辣走紅毯 挖空上衣首露孕肚美翻了

安海瑟薇挺孕肚出席「橡樹街末日」首映會。(路透)

好萊塢 女星安海瑟薇(Anne Hathaway)懷著第三胎仍為了新電影造勢不停歇，她近日出席新片「橡樹街末日」(The End of Oak Street)加州 首映會時，大方穿上露出孕肚的造型，被形容是擁抱近年流行的孕婦時尚。

當地氣溫逼近華氏100度，43歲的安海瑟薇以清爽造型亮相。她身穿低腰牛仔褲搭配淺藍色上衣，上衣下擺剛好掠過肚臍，後方則一路垂墜至地面，巧妙凸顯孕肚線條。她再搭配鮮紅色唇妝與紅色高跟鞋，呼應上衣內襯的紅色，整體造型相當吸睛。這次是她首度在紅毯上直接露出孕肚。

安海瑟薇6月19日透過Instagram宣布懷上第3胎，當時她分享一張輕撫孕肚的照片，並以芭芭拉路易斯(Barbara Lewis)的歌曲「Baby, I'm Yours」為配樂，寫下：「Baby, I'm yours。」安海瑟薇目前育有2名兒子，分別是10歲的強納森(Jonathan)與6歲的傑克(Jack)。

她在今年稍早完成「穿著Prada的惡魔2」(The Devil Wears Prada 2)及「魅影巨星」(Mother Mary)的宣傳行程後，隨即展開「奧德賽」(The Odyssey)的宣傳。

事實上，「露孕肚」風格近年已成為孕婦時尚趨勢。蕾哈娜(Rihanna)、席安娜米勒(Sienna Miller)、阿德瑞娜利瑪(Adriana Lima)、潔西J(Jessie J)及艾莉高登(Ellie Goulding)等女星，都曾在紅毯上以展現孕肚的造型亮相。

紐約時報也報導，孕婦穿搭正逐漸擺脫以寬鬆孕婦裝遮掩腹部的傳統，愈來愈多準媽媽選擇在公園、海灘與街頭大方展現孕肚。美國肯特州立大學(Kent State University)時尚學院副教授蘿拉麥克安德魯斯(Laura McAndrews)表示，這項改變部分源自不同世代對身體的看法，以及「身體正向」觀念的普及。

她說：「年輕人正在接納身體的所有階段，尤其是女性。我們已經不像1990年代，甚至更早以前，女性會用那些像巨大帳篷般的衣服把身體完全遮起來。」

安海瑟薇挺孕肚出席「橡樹街末日」首映會。(路透)