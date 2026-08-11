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「正義急先鋒」男星轉戰國會 本瓊斯逝世享壽84歲

編譯尤寶琪／綜合報導
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本瓊斯曾演過影集「正義急先鋒」。(取材自Alma Viator臉書)
本瓊斯曾演過影集「正義急先鋒」。(取材自Alma Viator臉書)

在影集「正義急先鋒」(Dukes of Hazzard)飾演技師柯特(Cooter Davenport)，並隨後投身政壇成為國會議員的本瓊斯(Ben Jones)去世，享壽84歲。

瓊斯的妻子阿爾瑪維亞托(Alma Viator)於臉書上發文證實，瓊斯死於「嚴重心臟病」(massive heart attack)。「今天我失去了我一生的摯愛，」維亞托在貼文中寫道，「他當時正坐在家裡他最喜歡的椅子上休息，等著勇士隊上場痛擊洋基隊。本的一生精采紛呈，無比充實。」

瓊斯在1979年到1985年期間，於熱門情境喜劇「正義急先鋒」中飾演邋遢的「瘋狂」技師柯特，並在1997年和2000年的電視電影中繼續出演；但隨後在2005年的院線電影中被大衛柯屈納(David Koechner)取代，在2007年直接發行影音產品的前傳電影「正義急先鋒：起源」(The Dukes of Hazzard: The Beginning)中，則是被喬爾摩爾(Joel Moore)取代。

瓊斯在維吉尼亞州樸茨茅斯(Portsmouth)的一個鐵路棚屋中長大，於20多歲時開始了他的演藝生涯，出演了電影「三殺手」(Killer's Three，未署名)和「在一起的日子」(Together for Days)。隨後則是在包括「追追追」(Smokey and the Bandit，未署名)、李察普瑞爾(Richard Pryor)和比利迪威廉斯(Bill Dee Williams)體育喜劇「The Bingo Long Traveling All-Stars & Motor Kings」以及後來衍伸成為「正義急先鋒」的動作喜劇「Moonrunners」等電視和電影中演出。

他同時在1989年至1993年擔任了喬治亞州民主黨國會議員，並在隔年競選眾議院議長，挑戰共和黨金瑞契(Newt Gingrich)。瓊斯在落選後，對眾議院前議長金瑞契提起道德投訴，指控金瑞契有財務不當行為。該投訴導致金瑞契辭職，並引發美國國稅局的調查，最終調查結果證明他清白。

精華 FAQ

  • 本瓊斯最廣為人知的角色，是在1979年至1985年期間於《正義急先鋒》中飾演技師柯特（Cooter Davenport），之後也曾在1997年與2000年的電視電影中續演。

  • 家屬在臉書證實，本瓊斯死於嚴重心臟病，去世時坐在家中最喜歡的椅子上休息，享壽84歲，消息由妻子阿爾瑪維托對外公布。

  • 他曾於1989年至1993年擔任喬治亞州民主黨國會議員，並在隔年競選眾議院議長，挑戰共和黨的金瑞契，之後還對其提出道德投訴。

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