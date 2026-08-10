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「奧德賽」、「蜘蛛人」都有她 千黛亞榮登今年最高票房演員

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千黛亞榮登2026最高票房演員。（美聯社）
千黛亞榮登2026最高票房演員。（美聯社）

好萊塢29歲女星千黛亞（Zendaya）今年作品不斷，憑 「抓馬戀人」(The Drama)、「奧德賽」(The Odyssey)、「蜘蛛人：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)三部賣座電影，榮登2026年度全球票房最高的演員。

她今年接下來還有「沙丘：第三部」(Dune: Part Three)，票房成績有望進一步推高，也讓她從迪士尼頻道的童星，一路躍升為好萊塢最受矚目的年輕女星。

千黛亞的演藝事業從迪士尼頻道起步。她早年曾替梅西百貨（Macy's）、Old Navy等品牌拍攝廣告，之後擔任伴舞，並參加迪士尼頻道影集「Shake It Up」試鏡，成功取得演出機會。隨著演藝事業逐漸發展，她後來憑「高校十八禁」（Euphoria）及「蜘蛛人」系列作品打開知名度。

從青少年頻道演員到主演好萊塢大型電影，千黛亞近年的事業發展迅速，同時也成為時尚界的重要人物，躍升為全球知名的年輕明星。

報導指出，千黛亞目前身價約4000萬美元。她今年事業、感情雙豐收，據報與男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）已完婚，並在英國舉行私人慶祝活動。「People」雜誌引述消息人士透露，婚禮採用「非常自然的主題」，但千戴亞與湯姆霍蘭德至今都未公開這場極為低調的婚禮細節。

千黛亞接下來還有「沙丘：第三部」，電影預定12月18日上映。隨著新作推出，她能否繼續穩坐2026年最高票房演員之列，也備受外界關注。

精華 FAQ

  • 她今年靠《抓馬戀人》、《奧德賽》與《蜘蛛人：重生日》3部賣座電影累積票房，因而登上2026年度全球票房最高演員的位置。

  • 她接下來還有《沙丘：第三部》，預定12月18日上映。若該片表現亮眼，將可能進一步推高她的年度票房成績。

  • 她從迪士尼頻道起步，曾拍廣告、擔任伴舞，後來靠《Shake It Up》出道，再以《高校十八禁》與《蜘蛛人》系列打開知名度，成為時尚與影壇焦點。

蜘蛛人 好萊塢 迪士尼

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