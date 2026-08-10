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布萊德彼特離婚官司糾纏10年 坦言一度撐不下去：一切不容易

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布萊德彼特罕見提及上一段婚姻。（美聯社）
布萊德彼特罕見提及上一段婚姻。（美聯社）

62歲好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）近日罕見談及他與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚官司，透露自己曾有一段時間出現輕生念頭。

報導指出，布萊德彼特表示：「除了很短的一段時間，我從來沒有想過自殺。但在那段時間，我只是覺得自己撐不下去了，看不到出口。」他坦言，當時承受的痛苦非常強烈，「我沒有打算真的這麼做，但我能感覺到頭裡那顆子彈冰冷的鋼鐵，那感覺就像是一種解脫。」

他進一步說，當時自己突然理解了人為何會產生自殺念頭，「我想，『好吧，現在我明白了。』我明白自殺的意思，就是想得到解脫，就是想從痛苦中尋找解脫。」不過，他也認為人類擁有強大的求生本能，而他的求生意志最終及時發揮作用。

布萊德彼特沉默片刻後感嘆：「這一切並不容易。」當記者進一步詢問他是否正面臨與「孩子」有關的問題時，他簡短回答：「家庭問題。」

布萊德彼特與裘莉育有6名子女，女方2016年提出離婚，並要求取得6名子女的完全監護權。她的律師當時指稱，2016年兩人在私人飛機上發生衝突期間，布萊德彼特涉嫌「掐住其中一名孩子的脖子，並打了另一名孩子的臉」。美國聯邦調查局（FBI）其後進行調查，最終決定不對小布提出刑事指控。

兩人2019年正式恢復單身，直到2024年12月才正式解決長達8年的離婚糾紛。儘管布萊德彼特曾多次嘗試與孩子修復關係，但他與大多數子女仍處於疏離狀態。近年也有數名子女透過法律程序或公開行動，要求從姓氏中刪除「Pitt」。

精華 FAQ

  • 他近日受訪時提到，自己在與安潔莉娜裘莉的離婚官司期間壓力極大，曾短暫出現輕生念頭，但強調自己沒有真的打算這麼做，只是感到看不到出口。

  • 布萊德彼特表示，那段痛苦讓他突然明白人為何會想自殺，因為那其實是想從劇烈折磨中尋找解脫；不過他也說，求生本能最後及時拉住了自己。

  • 裘莉2016年提出離婚並要求6名子女監護權，雙方糾纏多年後才在2024年12月正式解決；但布萊德彼特與多數子女仍關係疏離，部分孩子也曾想移除姓氏中的Pitt。

好萊塢 布萊德彼特

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