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「蜘蛛人：重生日」稱霸全球 12天橫掃16.65億

記者陳穎／即時報導
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「蜘蛛人：重生日」票房再創新高。圖／索尼提供
「蜘蛛人：重生日」票房再創新高。圖／索尼提供

蜘蛛人Peter Parker今年生日不只蛋糕要切，票房紀錄也一路切！截至今日(8/10)，上映短短12天，「蜘蛛人：重生日」全球累計票房已突破16.65億美元，北美市場「蜘蛛人旋風」居高不下，累計票房突破6.55億美元，強勢躋身北美影史票房第10名！更登上2026年度全球票房冠軍寶座；台灣市場同樣氣勢驚人，全台累積票房近3.5億元，連續第二周拿下冠軍寶座，吸引超過百萬人次進戲院朝聖，正式成為2026年台灣年度票房冠軍。

不只票房火熱，「蜘蛛人：重生日」口碑同樣開出紅盤，在爛番茄（Rotten Tomatoes）獲得評論家90%新鮮度，觀眾好評度更高達98%。憑藉橫掃各大市場的驚人成績，「蜘蛛人：重生日」一舉拿下全球、北美及全台2026年度票房冠軍，成就年度票房「三冠王」，再次印證蜘蛛人席捲全球的超高人氣與強大號召力，票房與口碑雙雙告捷。

漫威與索尼影業特別為了「蜘蛛人：重生日」的上映，於全球許多市場推出專屬電影歌曲，近日更透過蜘蛛人美國官方頻道同步分享給全球粉絲，讓這場屬於蜘蛛人的盛事從大銀幕一路延伸至音樂世界。

這場國際盛事台灣也沒有缺席，特別邀請亞洲創作天王周興哲為電影量身創作片尾曲〈All For You〉。而〈All For You〉MV發佈後，也已於YouTube頻道累積超過一千兩百萬次瀏覽，完全展現周興哲「亞洲創作天王」的音樂實力。周興哲跨越市場與語言的音樂魅力，也讓台灣成為這次「蜘蛛人：重生日」全球音樂企劃中備受矚目的一站。

精華 FAQ

  • 電影上映僅12天，全球累計票房就突破16.65億美元，不僅刷新自身成績，也迅速登上2026年度全球票房冠軍，展現強大市場號召力。

  • 北美累積票房已突破6.55億美元，強勢擠進北美影史票房第10名，同時持續維持熱度，成為2026年度北美票房冠軍。

  • 台灣全台票房近3.5億元、觀影人次破百萬，拿下年度票房冠軍；周興哲量身打造的片尾曲〈All For You〉MV也累積逾1200萬次瀏覽。

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