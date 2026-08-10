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美國版「魷魚遊戲」胎死腹中 Netflix調整全球IP策略

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2025年6月12日「魷魚遊戲3」舉辦倫敦首映會。(美聯社)
2025年6月12日「魷魚遊戲3」舉辦倫敦首映會。(美聯社)

Netflix原本計畫進一步擴展韓劇「魷魚遊戲」IP，並傳出由名導大衛芬奇（David Fincher）操刀美國版衍生劇，但The Playlist報導指出，這項代號「Heckler」的計畫疑似已遭取消。Netflix未來仍有意持續發展「魷魚遊戲」品牌，但不再聚焦單一西方版本。

「魷魚遊戲」去年播出最終季，奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）在大結局中客串亮相，飾演美國招募者，一度讓外界認為Netflix正為美版衍生劇鋪路。

當時，Netflix擴大系列宇宙的意圖已相當明顯，除了推出實境競賽節目外，也傳出規畫以美國為背景的衍生劇，並由大衛芬奇負責開發。據悉，「Heckler」原定在英國拍攝。

不過，The Playlist近日獨家報導，這項潛在影集已不再推進。隨著Netflix近年重新評估「魷魚遊戲」的IP發展方向，平台更傾向打造符合不同市場特色的在地化衍生作品，而非只推出一部美國版影集。

對期待大衛芬奇版「魷魚遊戲」的觀眾而言，計畫取消無疑令人失望；不過粉絲仍可期待大衛芬奇執導、布萊德彼特（Brad Pitt）主演的「The Adventures of Cliff Booth」，該片預計今年12月推出。

精華 FAQ

  • Netflix曾傳出要推出代號為Heckler的美版《魷魚遊戲》衍生劇，並由名導大衛芬奇負責開發，目標是延伸這個全球熱賣的韓劇IP。

  • 因為《魷魚遊戲》最終季中，凱特布蘭琪客串飾演美國招募者，讓外界認為Netflix已在為美國版故事鋪路，相關傳聞也因此升溫。

  • 根據報導，Netflix不再聚焦單一美國版影集，而是更傾向依不同市場特色打造在地化衍生作品，持續擴張《魷魚遊戲》品牌。

魷魚遊戲 Netflix 奧斯卡

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