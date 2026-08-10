布蘭妮整形又出包 打肉毒「左眼垮4周」 怒喊：別信任何人
流行天后布蘭妮（Britney Spears）近日在社群平台分享近況，自曝接受肉毒桿菌注射後出現眼睛下垂的狀況，持續長達4周才逐漸恢復。她也公開提醒粉絲要小心，施打肉毒桿菌時務必慎選醫師及診所，以免造成不必要的後遺症。
現年44歲的布蘭妮近日透過Instagram分享影片，只見她穿著深V紅色上衣、戴著黑色牛仔帽及頸圈式項鍊，影片中她一邊指著左眼，一邊透露：「他在我左眼打了太多肉毒桿菌，所以眼睛就像這樣往下垂。」
她甚至用手將眼皮附近的皮膚往下拉，形容當時的狀況相當尷尬，並表示直到最近眼睛才慢慢恢復正常，「現在才開始往上恢復，變得正常一點。」布蘭妮也特別提醒追蹤她的女性粉絲，接受肉毒桿菌注射前一定要慎選施打的醫師及診所。她表示：「女孩們，如果你們要打肉毒桿菌，一定要小心，這些人和醫師真的可能把你的眼睛弄壞。」
她透露，當時眼睛下垂的情況持續了整整4周，如今才逐漸恢復，「要小心這些人，他們試圖改變你的臉，也可能把事情搞砸。」最後她更語重心長地提醒粉絲：「要好好照顧自己的身體，因為那是你的身體，是屬於你的。」布蘭妮也在貼文寫下：「你不能相信任何人！」引發粉絲關注。
回顧布蘭妮過往公開分享施打肉毒桿菌的經驗，在2022年她曾透露，因為打肉毒桿菌，留下了不對稱的眉毛。在2023年8月，她也曾提到肉毒桿菌打壞了，導致嚴重瘀青，讓她「兩周都不能露面」。
她表示醫師在左眼打了太多肉毒桿菌，導致眼睛明顯下垂，狀況持續了整整4周，直到最近才逐漸恢復正常。 她提醒女性粉絲，若要施打肉毒桿菌一定要慎選醫師與診所，不要輕信任何人，因為處理不當可能把臉部或眼睛弄壞。 她曾在2022年提到，肉毒讓眉毛出現不對稱；2023年8月又說施打失誤造成嚴重瘀青，甚至有2周都不能露面。
精華 FAQ
她表示醫師在左眼打了太多肉毒桿菌，導致眼睛明顯下垂，狀況持續了整整4周，直到最近才逐漸恢復正常。
她提醒女性粉絲，若要施打肉毒桿菌一定要慎選醫師與診所，不要輕信任何人，因為處理不當可能把臉部或眼睛弄壞。
她曾在2022年提到，肉毒讓眉毛出現不對稱；2023年8月又說施打失誤造成嚴重瘀青，甚至有2周都不能露面。
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