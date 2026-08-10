我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

布蘭妮整形又出包 打肉毒「左眼垮4周」 怒喊：別信任何人

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
流行天后布蘭妮（Britney Spears）一言一行都備受關注。（美聯社資料照...
流行天后布蘭妮（Britney Spears）一言一行都備受關注。（美聯社資料照片)

流行天后布蘭妮（Britney Spears）近日在社群平台分享近況，自曝接受肉毒桿菌注射後出現眼睛下垂的狀況，持續長達4周才逐漸恢復。她也公開提醒粉絲要小心，施打肉毒桿菌時務必慎選醫師及診所，以免造成不必要的後遺症。

布蘭妮分享自己整形失敗的經驗。（取材自Instagram）
布蘭妮分享自己整形失敗的經驗。（取材自Instagram）

現年44歲的布蘭妮近日透過Instagram分享影片，只見她穿著深V紅色上衣、戴著黑色牛仔帽及頸圈式項鍊，影片中她一邊指著左眼，一邊透露：「他在我左眼打了太多肉毒桿菌，所以眼睛就像這樣往下垂。」

她甚至用手將眼皮附近的皮膚往下拉，形容當時的狀況相當尷尬，並表示直到最近眼睛才慢慢恢復正常，「現在才開始往上恢復，變得正常一點。」布蘭妮也特別提醒追蹤她的女性粉絲，接受肉毒桿菌注射前一定要慎選施打的醫師及診所。她表示：「女孩們，如果你們要打肉毒桿菌，一定要小心，這些人和醫師真的可能把你的眼睛弄壞。」

她透露，當時眼睛下垂的情況持續了整整4周，如今才逐漸恢復，「要小心這些人，他們試圖改變你的臉，也可能把事情搞砸。」最後她更語重心長地提醒粉絲：「要好好照顧自己的身體，因為那是你的身體，是屬於你的。」布蘭妮也在貼文寫下：「你不能相信任何人！」引發粉絲關注。

回顧布蘭妮過往公開分享施打肉毒桿菌的經驗，在2022年她曾透露，因為打肉毒桿菌，留下了不對稱的眉毛。在2023年8月，她也曾提到肉毒桿菌打壞了，導致嚴重瘀青，讓她「兩周都不能露面」。

精華 FAQ

  • 她表示醫師在左眼打了太多肉毒桿菌，導致眼睛明顯下垂，狀況持續了整整4周，直到最近才逐漸恢復正常。

  • 她提醒女性粉絲，若要施打肉毒桿菌一定要慎選醫師與診所，不要輕信任何人，因為處理不當可能把臉部或眼睛弄壞。

  • 她曾在2022年提到，肉毒讓眉毛出現不對稱；2023年8月又說施打失誤造成嚴重瘀青，甚至有2周都不能露面。

布蘭妮

上一則

39歲朱銳炒股破產 20年拍戲積蓄全沒了 靠年邁母親接濟

下一則

方志友、楊銘威12年情斷 3個月前煎熬暴瘦10公斤早洩端倪

延伸閱讀

小甜甜布蘭妮尺度無極限 騎馬洋裝滑落 「露點」繼續騎

小甜甜布蘭妮尺度無極限 騎馬洋裝滑落 「露點」繼續騎
高冷不理人？ 王楚然自曝近視700多度 耳朵也聽不見

高冷不理人？ 王楚然自曝近視700多度 耳朵也聽不見
安以軒偽單親4年半低調行善 友人犯錯被她要求捐百萬「消弭不滿」

安以軒偽單親4年半低調行善 友人犯錯被她要求捐百萬「消弭不滿」
老公視角…張馨予曬比基尼辣照 網驚呼：歲月不敗美人

老公視角…張馨予曬比基尼辣照 網驚呼：歲月不敗美人

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
林青霞(後排右起)、甄珍、姚煒2021年在香港為資深影星葛蘭(下)慶生。(取材自微博)

香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典

2026-08-03 20:06

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法