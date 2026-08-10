新版「海灘遊俠」 54歲女星：樂再穿紅泳裝 重拾27年前角色

54歲女星卡門依萊琪(Carmen Electra)最近受訪透露，非常樂於穿上當年的經典紅色泳衣，重拾27年前在「海灘遊俠」中的角色。（路透）

曾經紅極一時的熱門動作影集「海灘遊俠」(Baywatch)即將推出2026年版，許多粉絲引領期盼，曾在該劇演出的性感女星卡門依萊琪(Carmen Electra)最近受訪透露非常樂於穿上當年的經典紅色泳衣，重拾27年前角色。

福斯新聞網(Fox News)報導，54歲的依萊琪獲邀參加名人競賽節目「全美最蠢」(Nation's Dumbest)，儘管8月5日第四集就被淘汰，她在接受福斯新聞數位頻道(Fox News Digital)採訪，提及參演「海灘遊俠」依然念念不忘。

「海灘遊俠」除了讓大衛赫索霍夫(David Hasselhof)演藝事業更上層樓，也捧紅性感女神潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)，依萊琪認為原版影集的成功全拜演員之賜：「潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)、亞絲敏布莉琪(Yasmine Bleeth)等所有演員均難以被取代，而且這部影集有一種獨特氛圍，我不知道該怎麼形容。」並補充道：「就像一場幻影，而且可能是電視史上第一次出現這麼多裸露鏡頭，因為我們演的是貨真價實的救生員，對吧？所以我們才能穿這麼暴露衣服。」

儘管有觀眾覺得該劇暴露程度堪比色情片，不過依萊琪駁斥道：「不是色情片，你知道我的意思嗎？大家不用偷偷搜尋影帶、偷偷播放，可以大大方方觀看。」並補充道：「我們收到很多觀眾回饋，說他們從這部影集學到很多東西，例如心肺復甦術。」隨即半開玩笑表示：「如果有需要的話，我現在也能救人。」

「海灘遊俠」(Baywatch)翻拍2026年版，劇中演員之一大衛喬卡奇(David Chokachi)已確定回歸，依萊琪也大方坦承願意再穿上經典紅色連身泳衣：「我可以做點什麼，回來和喬卡奇續拍愛情戲，就是一些很可愛、很有趣的事，我很樂於再次下水。」並強調：「這很合理，我在之前劇中飾演喬卡奇的戀人，我覺得會很有趣。」