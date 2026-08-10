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整顆孕肚蹦出來 安海瑟薇紅毯「露肚時尚」成孕婦新潮流

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安海瑟薇9日出席「橡樹街末日」首映會。(路透)
安海瑟薇9日出席「橡樹街末日」首映會。(路透)

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）懷著第三胎仍為了新電影造勢不停歇，她9日出席新片「橡樹街末日」（The End of Oak Street）加州首映會時，大方穿上露出孕肚的造型，被形容是擁抱近年流行的孕婦時尚。

當地氣溫逼近100華氏度，43歲的安海瑟薇以清爽造型亮相。她身穿低腰牛仔褲搭配淺藍色上衣，上衣下擺剛好掠過肚臍，後方則一路垂墜至地面，巧妙凸顯孕肚線條。她再搭配鮮紅色唇妝與紅色高跟鞋，呼應上衣內襯的紅色，整體造型相當吸睛。這次是她首度在紅毯上直接露出孕肚。

安海瑟薇6月19日透過Instagram宣布懷上第3胎，當時她分享一張輕撫孕肚的照片，並以芭芭拉路易斯（Barbara Lewis）的歌曲「Baby, I’m Yours」為配樂，寫下：「Baby, I’m yours。」安海瑟薇目前育有2名兒子，分別是10歲的強納森（Jonathan）與6歲的傑克（Jack）。

她在今年稍早完成「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）及「魅影巨星」(Mother Mary)的宣傳行程後，隨即展開「奧德賽」（The Odyssey）的宣傳。

事實上，「露孕肚」風格近年已成為孕婦時尚趨勢。蕾哈娜（Rihanna）、席安娜米勒（Sienna Miller）、阿德瑞娜利瑪（Adriana Lima）、潔西J（Jessie J）及艾莉高登（Ellie Goulding）等女星，都曾在紅毯上以展現孕肚的造型亮相。

紐約時報也報導，孕婦穿搭正逐漸擺脫以寬鬆孕婦裝遮掩腹部的傳統，愈來愈多準媽媽選擇在公園、海灘與街頭大方展現孕肚。美國肯特州立大學（Kent State University）時尚學院副教授蘿拉麥克安德魯斯（Laura McAndrews）表示，這項改變部分源自不同世代對身體的看法，以及「身體正向」觀念的普及。

她說：「年輕人正在接納身體的所有階段，尤其是女性。我們已經不像1990年代，甚至更早以前，女性會用那些像巨大帳篷般的衣服把身體完全遮起來。」

安海瑟薇9日出席「橡樹街末日」首映會。(歐新社)
安海瑟薇9日出席「橡樹街末日」首映會。(歐新社)

安海瑟薇9日出席「橡樹街末日」首映會。(美聯社)
安海瑟薇9日出席「橡樹街末日」首映會。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她是在9日出席新片「橡樹街末日」加州首映會時，首度在紅毯上直接露出孕肚。當天她以清爽且大膽的穿搭亮相，因此成為媒體焦點。

  • 她穿低腰牛仔褲搭配淺藍色上衣，上衣下擺剛好露出肚臍並垂墜至地面，再配紅唇與紅高跟鞋，呼應內襯色彩，讓孕肚線條更突出。

  • 報導指出，露孕肚已成孕婦時尚趨勢，愈來愈多準媽媽不再以寬鬆衣物遮掩腹部，而是大方展現身體變化，這也反映身體正向觀念的普及。

好萊塢 加州

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