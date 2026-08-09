我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

很多人都沒做 醫：吃蔬果前「忘記1步驟」恐增感染風險

才剛起飛就墜湖 猶他州飛行學校小飛機失事1死1傷

布蘭妮驚爆整形失敗 「左眼垮掉」4周才恢復 怒喊：不能相信任何人

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布蘭尼分享自己整形失敗的經驗。（取材自britneyspears IG）
布蘭尼分享自己整形失敗的經驗。（取材自britneyspears IG）

美國流行天后布蘭妮（Britney Spears）近日在社群平台分享近況，自曝接受肉毒桿菌注射後出現眼睛下垂的狀況，持續長達4周才逐漸恢復。她也公開提醒粉絲，施打肉毒桿菌時務必慎選醫師及診所，以免造成不必要的後遺症。

▲ 影片來源：聯合新聞網

現年44歲的布蘭妮近日透過Instagram分享影片，只見她穿著深V紅色上衣、戴著黑色牛仔帽及頸圈式項鍊，影片中她一邊指著左眼，一邊透露：「他在我左眼打了太多肉毒桿菌，所以眼睛就像這樣往下垂。」

她甚至用手將眼皮附近的皮膚往下拉，形容當時的狀況相當尷尬，並表示直到最近眼睛才慢慢恢復正常，「現在才開始往上恢復，變得正常一點。」布蘭妮也特別提醒追蹤她的女性粉絲，接受肉毒桿菌注射前一定要慎選施打對象。她表示：「女孩們，如果你們要打肉毒桿菌，一定要小心，這些人和醫師真的可能把你的眼睛弄壞。」

她透露，當時眼睛下垂的情況持續了整整4周，如今才逐漸恢復，「要小心這些人，他們試圖改變你的臉，也可能把事情搞砸。」最後她更語重心長地提醒粉絲：「要好好照顧自己的身體，因為那是你的身體，是屬於你的。」布蘭妮也在貼文寫下：「你不能相信任何人！」引發粉絲關注。

精華 FAQ

  • 她表示自己接受肉毒桿菌注射後，因左眼被打得太多而出現眼睛下垂的情況，外觀相當尷尬，且這個狀況持續了約4周才慢慢恢復正常。

  • 布蘭妮提醒女性粉絲，施打肉毒桿菌前一定要慎選醫師與診所，因為不專業的施打可能把眼睛或臉部弄壞，造成不必要的後遺症。

  • 她強調每個人都要好好照顧自己的身體，因為那是屬於自己的；同時以「你不能相信任何人」表達對醫美施作風險的警惕。

布蘭妮

上一則

「披哥6」陣容曝光：余文樂恢單後參戰 邵兵父子檔對決

下一則

姜厚任小24歲女友「IQ146」造假？主播認證：真是台大畢業

延伸閱讀

小甜甜布蘭妮尺度無極限 騎馬洋裝滑落 「露點」繼續騎

小甜甜布蘭妮尺度無極限 騎馬洋裝滑落 「露點」繼續騎
高冷不理人？ 王楚然自曝近視700多度 耳朵也聽不見

高冷不理人？ 王楚然自曝近視700多度 耳朵也聽不見
安以軒偽單親4年半低調行善 友人犯錯被她要求捐百萬「消弭不滿」

安以軒偽單親4年半低調行善 友人犯錯被她要求捐百萬「消弭不滿」
正頜手術做反？武漢妙齡女「鞋拔子臉」 醫師1句話惹眾怒

正頜手術做反？武漢妙齡女「鞋拔子臉」 醫師1句話惹眾怒

熱門新聞

周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
侯炳瑩仍凍齡如昔。（取材自微博）

母親病逝昔日家醜再掀 侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

2026-08-02 21:10

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法
閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票