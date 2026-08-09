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裘莉胞兄出櫃 53歲詹姆斯海文認了：我是同志

記者廖福生╱綜合報導
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有過一段婚姻的詹姆斯海文公開出櫃。(路透)
有過一段婚姻的詹姆斯海文公開出櫃。(路透)

性感女星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)的53歲親哥哥詹姆斯海文(James Haven)，近日拋出震撼彈，他透過前妻羅蜜恩貝利(Romi Imbelli)的社群平台與Podcast節目公開出櫃，坦承在歷經多年童年創傷的療癒過程後，終於能褪去束縛，擁抱最真實的自己。

海文日前在前妻恩貝利的Instagram影片中感性向鏡頭告白：「我，詹姆斯·海文，展開了人生全新篇章。」他透露，自己花費多年時間治癒童年創傷，如今總算能自由地去過注定屬於他的生活，「一個充滿希望、和平與愛的生活。」同時也向支持他的親友表達感謝。

隨後海文更登上恩貝利的Podcast節目「Breathe Mija」直播，當場親口證實：「我是同性戀。」前妻在一旁幽默調侃「要多同志就有多同志」，海文也展現幽默感笑回：「我是多面向的，現在正努力保持謙遜。」

有趣的是，海文與恩貝利曾於2024年8月中短暫結為夫妻，雖然該段婚姻隨後宣告無效，但兩人分開後感情依舊緊密。恩貝利特別發文澄清，自己並非想公開對方的私事，而是希望能「幫助釋放一個人，讓他重獲自由」。

海文過去曾陪同妹妹裘莉出席2000年奧斯卡金像獎典禮，當時裘莉憑「驚魂記」奪下最佳女配角，並在台上熱情向他告白「我現在好愛我哥哥」，兄妹倆的好感情一度成為娛樂焦點；兩人過去也曾合作演出「霓裳情挑」與「搶天機」等電影。

精華 FAQ

  • 他先在前妻羅蜜恩貝利的Instagram影片中告白，接著又登上對方的Podcast節目直播，當場親口證實自己是同性戀，等於正式向外界公開性向。

  • 海文表示自己花了多年療癒童年創傷，如今終於能褪去束縛，走向屬於自己的生活，並期望未來是一段充滿希望、和平與愛的日子。

  • 因為他曾和前妻羅蜜恩貝利在2024年8月短暫結婚，婚姻後來無效，但兩人仍保持親近；此外，他過去也曾與裘莉一同出席典禮，兄妹情誼一直受矚目。

裘莉 同志 詹姆斯

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