有志一同？瑞絲薇斯朋、妮可基嫚離婚後改交華爾街金融男

妮可基嫚離婚後也與一位私募股權男士交往。(美聯社)

奧斯卡 影后瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon)和妮可基嫚(Nicole Kidman)不約而同在離婚後，選擇和私募股權經理人交往，這種好萊塢 與華爾街 強強聯手的現象，成為今年夏天娛樂圈熱門話題。

華爾街日報(WSJ)報導，瑞絲薇斯朋新男友是Searchlight Capital Partners創辦人哈爾曼(Oliver Haarmann)，旗下管理超過170億元資產，兩人曾被拍到在法國南部小鎮聖特羅佩(St. Tropez)搭船、在倫敦街頭手牽手，甚至聯袂出席電影「金法尤物」(Legally Blonde)前傳「Elle」首映會。

「創智贏家」(Shark Tank)節目評委歐萊瑞(Kevin O'Leary)提及這對戀人指出：「他們倆個真是絕配，我能理解他們為什麼會在一起。」

無獨有偶，澳洲女星妮可基嫚(Nicole Kidman)離婚後也與一位私募股權男士交往；創作女歌手奧莉薇亞(Olivia Rodrigo)和一位私募股權男友在公園野餐公開曬愛，歐萊瑞指出：「如果你待在名人圈裡，參加一場又一場派對，身邊總是那25個人、總是那25個人，那麼生活會變得非常無聊。」並強調：「如果最終和一名私募股權男友在一起，你的生活就會變得精采得多。」

約會教練兼職業媒婆洛克(Devyn Simone Lock)認為，好萊塢女星選擇與金融界人士交往，代表重啟另一段浪漫關係： 「她們往往傾向尋找上一段的感情缺口，所以瞄準金融界人士，也就是思維更偏向線性方式的人。」

科技業脫口秀節目TBPN主持人海斯(Jordi Hays)說得更直白：「不管願不願意承認，很多女性一直以來都對『壞男孩』(bad boys)和『冒險家』(risk-takers)情有獨鍾，如今還有什麼人比那些每天在金融市場孤軍奮戰的資本配置者更符合這種描述呢？」

歐萊瑞則認為，好萊塢和華爾街根本是天作之合，尤其是瑞絲薇斯朋和妮可基嫚這種等級的女星與金融界建立關係並不令人意外：「如果真要分析的話，人際關係其實也是一門生意。」

瑞絲薇斯朋離婚後，選擇和私募股權經理人交往。(路透)