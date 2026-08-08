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亞莉安娜暫別舞台引猜測 親上火線澄清早有規畫 非關暴瘦

娛樂新聞組╱綜合報導
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亞莉安娜宣布暫時退出公眾視野後，引起熱議，她親自出面澄清，這項決定其實早已醞釀多...
亞莉安娜宣布暫時退出公眾視野後，引起熱議，她親自出面澄清，這項決定其實早已醞釀多時，並非受到負面輿論刺激後臨時起意。（路透資料照片）

美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）日前宣布，完成「永恆陽光」（Eternal Sunshine）巡演後將暫時淡出鎂光燈，消息一度引發外界猜測，甚至有人認為她是受到近期外界對暴瘦外貌與疑厭食等健康狀況的密集討論影響，才決定暫停公開活動。不過，隨著北美巡演正式收官，亞莉安娜親自出面澄清，這項決定其實早已醞釀多時，並非受到負面輿論刺激後臨時起意。

綜合媒體報導，亞莉安娜日前在芝加哥完成「永恆陽光」巡演北美最終場，隨後在社群平台分享演出花絮，感性向歌迷道謝，形容這幾個月是「特別、美好、充滿喜悅」的經歷。北美巡演結束後，她還將前往英國，在倫敦O2體育館完成10場演出，最後一場預計於9月1日舉行。

事實上，亞莉安娜早在8月初宣布暫時退出公眾視野時，就引發外界各種猜測。她日前在芝加哥演唱會上更罕見停下表演，親自向台下歌迷解釋，這項決定「不是一時衝動」，而是自己「很久以前就悄悄規畫」的安排。她也強調，外界的負面聲音並沒有摧毀她對巡演的感受，反而形容這趟巡演是自己職業生涯中最療癒、最美好的經歷之一。

隨著暫別計畫逐漸明朗，亞莉安娜的工作版圖也同步出現變化。她已確定退出原定2027年在倫敦西區演出的音樂劇「拜訪森林」，原本計畫與「魔法壞女巫」搭檔強納森貝利（Jonathan Bailey）再度合作，如今劇方將重新尋找演員，製作仍預計照原定計畫推出。

此外，亞莉安娜退出影集「美國恐怖故事」第13季的原因也有新進展。製作人萊恩墨菲（Ryan Murphy）受訪時表示，亞莉安娜原本確實答應客串，但後來因製作時間調整，與她的巡演檔期撞期，因此退出完全是「行程衝突」，並非外界猜測的鬧翻或其他原因。

亞莉安娜宣布暫時退出公眾視野時，就曾引發外界各種猜測。（取材自Instagram...
亞莉安娜宣布暫時退出公眾視野時，就曾引發外界各種猜測。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 外界一度懷疑她是因近期暴瘦外貌、疑似厭食等健康討論受到影響，才決定暫停公開活動，甚至把她的暫別與負面輿論直接連結起來。

  • 她在芝加哥演出時親自解釋，這不是一時衝動，而是很久以前就悄悄規畫好的安排，外界的負面聲音也沒有摧毀她對巡演的感受。

  • 她已退出原定2027年在倫敦西區演出的音樂劇《拜訪森林》，也因巡演檔期與製作時間衝突，退出《美國恐怖故事》第13季客串。

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