安潔莉娜裘莉親哥出櫃 53歲男星詹姆斯海文前妻節目鬆口認：我是同志

詹姆斯海文是安潔莉娜裘莉的親哥哥。（路透）

性感巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的53歲親哥哥詹姆斯 海文（James Haven），近日拋出震撼彈。他日前透過前妻羅蜜·恩貝利（Romi Imbelli）的社群平台與Podcast節目公開出櫃，坦承在歷經多年童年創傷的療癒過程後，終於能褪去束縛，擁抱最真實的自己。

海文日前在前妻恩貝利的IG影片中發表聲明，感性向鏡頭告白：「我，詹姆斯·海文，展開了人生全新篇章。」他透露，自己花費多年時間治癒童年創傷，如今總算能自由地去過注定屬於他的生活，「一個充滿希望、和平與愛的生活。」同時也向支持他的親友表達感謝。

隨後海文更登上恩貝利的Podcast節目「Breathe Mija」直播，當場親口證實：「我是同性戀。」前妻在一旁幽默調侃「要多同志 就有多同志」，海文也展現幽默感笑回：「我是多面向的，現在正努力保持謙遜。」

有趣的是，海文與恩貝利曾於2024年8月中短暫結為夫妻，雖然該段婚姻隨後宣告無效，但兩人分開後感情依舊緊密。恩貝利特別發文澄清，自己並非想公開對方的私事，而是希望能「幫助釋放一個人，讓他重獲自由」。

對於親友與外界的看法，海文在聲明中表示：「希望大家能選擇愛而非恐懼、選擇理解而非審判、選擇連結而非可能使我們疏離的信念。」他期盼大家能放下標籤，以過去大家所熟知的那顆心與靈魂繼續看待他。

海文過去曾陪同妹妹裘莉出席2000年奧斯卡金像獎典禮，當時裘莉憑「驚魂記」奪下最佳女配角，並在台上熱情向他告白「我現在好愛我哥哥」，兄妹倆的好感情一度成為娛樂焦點；兩人過去也曾合作演出「霓裳情挑」與「搶天機」等電影。