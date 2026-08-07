為「蜘蛛人」脫了 湯姆霍蘭德：肌情不如預期 只讓我變得暴躁

湯姆霍蘭德7月27日出席「蜘蛛人：重生日」洛杉磯首映會。（路透）

英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的「蜘蛛人 ：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）熱映中，片中一場裸上身戲引發討論。他透露，拍攝前曾嘗試健美選手常用的「脫水塑身法」，希望讓肌肉線條更明顯，但最後效果不如預期，還讓自己脾氣變得很差：「唯一的效果，就是讓我變得很暴躁。」

People報導，現年30歲的湯姆霍蘭德分享，片中有一場澡堂戲，他飾演的蜘蛛人與佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）飾演的葉蓮娜碰面，葉蓮娜要求他脫掉衣服泡進水池，以確認他身上沒有攜帶武器，蜘蛛人最後只穿著內褲及蜘蛛人面罩完成這場戲。

湯姆霍蘭德表示，自己拍攝前特地嘗試健美選手常用的脫水方式，「前一天完全不喝水，再前一天則喝大量的水」，希望讓肌肉線條更加明顯。

不過成果令人失望，「我想看看這樣到底有沒有差別，結果唯一的效果，就是讓我變得很暴躁，我甚至不覺得外觀真的有太大的改變。」湯姆霍蘭德說。

同片演員千黛亞（Zendaya）以及雅各貝塔隆（Jacob Batalon）受訪時則表示，當天並未參與澡堂拍攝。湯姆霍蘭德笑說，如果他們兩人在場反而會有點尷尬，「我們當時都只穿著內褲。」

湯姆霍蘭德先前表示，飾演蜘蛛人讓他肩負很大的責任：「拍攝這些電影最大的責任，就是確保年輕孩子能有值得仰望的榜樣。」他強調，自己指的不是他本人，而是彼得帕克這個角色，「我從小就以他為榜樣，即使開始演出這個角色後也是如此，所以我一直非常認真看待這份責任。」