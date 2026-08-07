泰勒絲、凱爾西紐約婚禮細節：新郎哥哥哭得比自己結婚還慘

傑森凱爾西是泰勒絲老公的哥哥。（美聯社）

美國流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)與NFL 球星凱爾西(Travis Kelce)上月在紐約舉辦私人婚禮，兩人保持低調，外界只能由賓客口中得知婚禮細節。凱爾西的哥哥傑森（Jason Kelce）就透露，自己在弟弟的婚禮上，哭得比自己當年結婚時還要凶。

People報導，傑森的妻子凱莉（Kylie Kelce）近日在Podcast節目中，回應傑森的發言。凱莉表示：「別擔心，我老公在我們2018年的婚禮上也哭得很厲害。」她還開玩笑說，當年曾告訴傑森，如果自己走上紅毯時，他沒有掉眼淚，她就要重新走紅毯一次。

凱莉表示，傑森本來就是個容易流露情感的人，「他當然在我們婚禮上哭了，這根本不用懷疑，因為他在很多場合都哭過，他就是會表達自己的情緒。」

她進一步解釋，傑森在泰勒絲婚禮上特別感動有很多原因，「那是一場非常動人的婚禮，充滿愛，也讓人看見許多美好的時刻。」她說，更重要的是，當天夫妻倆的四個女兒都擔任花童，看到孩子們一起參與婚禮，對傑森而言格外具有意義。

但凱莉笑說，自己確實因為傑森「在弟弟婚禮哭得比自己婚禮還凶」而虧了他一頓，「我已經拿這件事調侃過他，而且還會繼續，因為這是身為妻子的權利。」

凱莉上個月也曾在Podcast中公開祝福凱爾西與泰勒絲新婚快樂，她形容婚禮「夢幻又充滿愛」，並表示泰勒絲其實早就是家人，如今只是正式成為家族的一員而已。她也強調，婚禮低調而溫馨，至於更多細節，仍應由這對新人自行分享。