湯姆霍蘭德、千黛亞慶結婚 英國豪華莊園祕密開趴狂歡

電影「蜘蛛人」男女主角湯姆霍蘭德(左)與千黛亞(右)傳出再度舉辦私人婚禮派對；圖為兩人7月29日抵達英國出席電影「蜘蛛人」首映禮。(美聯社)

電影「蜘蛛人 」(Spider-Man)男女主角湯姆霍蘭德(Tom Holland)與千黛亞(Zendaya)再次慶祝兩人的婚姻。根據「眾生相雜誌」(People Magazine)報導，這對夫妻在2026年稍早時低調完婚，隨後在8月4日於英國薩里郡(Surrey)的比弗布魯克酒店(Beaverbrook Hotel)舉行了一場私人婚禮派對。

這座豪華莊園占地470英畝，距離霍蘭德的家鄉倫敦約20英里。

千黛亞的專屬設計師羅奇（Law Roach）在3月時在美國演員獎頒獎典禮上，被問及兩人的重大計畫時透露，說他們已經結婚了。「婚禮已經辦了哦，你們錯過了，」他在紅毯上說。當記者追問「這是真的嗎？」時，羅奇回答說：「千真萬確。」

千黛亞與霍蘭德(Tom Holland)在此之後也仍一直對婚訊守口如瓶，直到最近才證實了羅奇的說法。

千黛亞日前在「蜘蛛人：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)紅毯上，被一位粉絲開玩笑地問說：「妳願意嫁給我嗎？」時，俏皮地回答說：「你問晚了。」

霍蘭德幾周前接受「君子雜誌」(Esquire)訪問時，澄清了網上流傳的所謂他和千黛亞的婚禮照片。當被問及是否需要告訴家人這些照片是假的時，霍蘭德說：「不用，因為他們當時都在場。」

這對愛情長跑已久的情侶於2016年在漫威電影「蜘蛛人：返校日」(Spider-Man: Homecoming)片場相識，並於2021年公開戀情，兩人隨後於2025年訂婚。根據TMZ報導，知情人士透露指出，霍蘭德在2025年元旦假期期間，在家中單膝下跪向千黛亞求婚。千黛亞隨後在同年1月的金球獎頒獎典禮上被拍到無名指上戴著一枚鴿子蛋戒指，等同默認訂婚消息。

據英國珠寶商Steven Stone Jewelers專家史東(Zack Stone)，千黛亞手上的鑽戒似乎是一顆6克拉的墊形切割鑽石，估價約為30萬元。

電影「蜘蛛人」男女主角湯姆霍蘭德(左)與千黛亞(右)。圖為兩人7月出席電影「蜘蛛人」倫敦首映禮。(美聯社)