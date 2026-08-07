48歲真人秀男星「直播突自殘」 赤裸上身亮刀濺血 警破門搶救

希爾頓（Perez Hilton）開直播時自殘，粉絲與觀眾見狀嚇傻。（美聯社）

美國知名部落客、曾參演真人秀「名人老大哥（Celebrity Big Brother）」的48歲男星佩雷斯希爾頓（Perez Hilton），在TikTok 直播時，出現情緒失控與自殘行為，甚至在鏡頭前亮刀砍向自己，畫面怵目驚心。大批網友直擊恐怖過程嚇壞，所幸救護人員及時趕抵其住處並強制送醫治療，平台隨後將其帳號停權並全面封禁，同時通知警方處理。

根據媒體報導指出，希爾頓日前開啟 TikTok 直播時，竟赤裸上身入鏡，隨後突然掏出利刃朝自己身上割劃，即便傷處已血流如注，他依然沒有停止動作。直播間的粉絲與觀眾見狀當場嚇傻，紛紛留言勸他保持冷靜，同時不斷向官方檢舉，無奈直播訊號仍維持了長達30分鐘才被切斷。

希爾頓過去以犀利且具爭議性的八卦風格聞名，擁有極高知名度。警消獲報抵達現場時，發現他傷勢嚴重，火速趕往希爾頓的住處破門，並由醫護人員將身受重傷的他強制送往醫院搶救。事實上，希爾頓過去以犀利又具爭議的八卦風格聞名娛樂圈，如今爆出直播自殘事件，也震撼不少網友與粉絲。