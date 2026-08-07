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獲釜山影展「亞洲電影人獎」 楊紫瓊64歲生日雙喜臨門

記者廖福生／綜合報導
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楊紫瓊6日迎來64歲生日。（歐新社）
楊紫瓊6日迎來64歲生日。（歐新社）

奧斯卡影后楊紫瓊64歲生日當天雙喜臨門，釜山國際影展宣布，將今年「亞洲電影人獎」頒給楊紫瓊，肯定她多年來對亞洲電影的卓越貢獻。

楊紫瓊於生日當天在IG上分享限動，曬出與丈夫、前法拉利執行長尚陶德（Jean Todt）的接吻照，並以「Happy birthday to my darling wife（生日快樂，我親愛的老婆）」為文，外界猜測貼文是由丈夫親自操刀。

照片中，楊紫瓊還特地將親吻畫面藏在夕陽美景後方低調放閃，曾合作「魔法壞女巫」的亞莉安娜（Ariana Grande）及吳彥祖都現身按讚祝福。她隨後也分享「流浪地球」劇照，感謝導演郭帆透過微博送上的生日祝福。

而同一天釜山國際影展宣布，將今年「亞洲電影人獎」頒給楊紫瓊。影展指出，她不僅在香港電影黃金年代塑造出自主、堅毅的女性角色形象，更成為首位榮獲奧斯卡最佳女主角的亞裔演員，以跨越東西方影壇的演藝成就，為亞洲電影寫下重要里程碑。

釜山影展表示，楊紫瓊多年來憑藉寬廣戲路與勇於挑戰的精神，不斷突破種族與文化界線，在國際影壇建立無可取代的地位，也因此獲選為今年「亞洲電影人獎」得主。該獎項每年頒發給對亞洲電影及文化發展具有傑出貢獻的電影人，梁朝偉、周潤發曾分別於2022、2023年獲此殊榮。

相隔15年，楊紫瓊也將再度踏上釜山影展紅毯，並於10月6日開幕典禮親自領獎。影展同時規畫放映她親自挑選的「劍雨」、「媽的多重宇宙」，以及西恩貝克執導的短片「Sandiwara」和今年上映的陸片「魔方小姐」，向她多年來橫跨東西方影壇的演藝生涯致敬。

精華 FAQ

  • 釜山國際影展宣布，今年的「亞洲電影人獎」頒給楊紫瓊，肯定她多年來對亞洲電影的卓越貢獻，也讓她在生日當天迎來雙喜臨門。

  • 影展指出，楊紫瓊在香港電影黃金年代塑造堅毅女性形象，後來又成為首位奧斯卡最佳女主角亞裔得主，並以跨越東西方影壇的成就寫下重要里程碑。

  • 她將相隔15年再度踏上釜山影展紅毯，並於10月6日開幕典禮親自領獎；影展也安排放映她挑選的多部作品，向其演藝生涯致敬。

楊紫瓊 奧斯卡

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