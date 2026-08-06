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卡麥隆不拍「阿凡達」4、5集？稱有想先拍故事 恐告別系列作

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71歲名導詹姆斯卡麥隆近日表示，希望優先完成其他想拍的故事，暗示或將告別阿凡達系...
71歲名導詹姆斯卡麥隆近日表示，希望優先完成其他想拍的故事，暗示或將告別阿凡達系列。(美聯社)

71歲名導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）近日表示，正重新規畫職業生涯最後階段，希望優先完成其他想拍的故事，暗示或將告別阿凡達（Avatar）系列。而「阿凡達4」（Avatar 4）與「阿凡達5」（Avatar 5）目前仍未正式獲准製作。卡麥隆坦言：「我還沒有作出決定。我仍處於一種過渡狀態，正在規畫……可以說是最後一幕。」

法新社報導，詹姆斯卡麥隆表示，「阿凡達」（Avatar）系列未來發展仍存在不確定性，自己開始思考在職業生涯最後階段，哪些故事需要親自執導，哪些則可交由其他導演負責，自己擔任編劇或製片即可。

報導指出，「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash）全球票房約14億美元，雖仍屬亮眼成績，但較首集「阿凡達」約29億美元及「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）約23億美元明顯下降。由於系列製作成本極高，仍須仰賴高票房才能獲利。目前迪士尼雖暫定「阿凡達4」於2029年12月上映、「阿凡達5」於2031年12月上映，但尚未正式批准製作。

據IGN報導，卡麥隆在接受訪問時表示，「阿凡達」宇宙自2005年開始發展，至今已持續超過20年，除了曾短暫投入深海探測工作外，大部分時間都投注於系列電影，因此現在希望重新檢視未來創作方向。

卡麥隆表示，目前最重要的課題，是思考還有哪些故事值得拍攝，以及哪些內容能以導演、編劇或製片不同角色完成。他也透露，近兩週開始整理所有計畫，並以「什麼最能帶來積極影響」作為優先考量，再評估哪些作品最值得投入。

兩篇報導均提到，卡麥隆多年來一直希望改編「廣島幽靈」（Ghosts of Hiroshima），描述一名男子在第二次世界大戰中先後歷經廣島、長崎原子彈爆炸仍倖存的故事。此外，他也曾公開討論改編小說「惡魔」（The Devils），以及推出「魔鬼終結者」（The Terminator）與「艾莉塔：戰鬥天使」（Alita: Battle Angel）續集，但尚未決定優先拍攝哪一項目。

IGN指出，今年4月曾有製片透露，「阿凡達4」及「阿凡達5」劇本均已完成，團隊仍持續推進相關工作。不過卡麥隆5月表示，目前正研究新製作技術，希望以更短時間及更低成本完成兩部作品，而相關方案是否可行，仍需進一步評估。

精華 FAQ

  • 他表示自己正進入職業生涯最後階段，想先完成其他更想拍的故事，也在思考哪些作品適合親自執導，哪些可交由別的導演負責。

  • 迪士尼暫定《阿凡達4》於2029年12月上映、《阿凡達5》於2031年12月上映，但兩部片目前都還沒有正式獲准製作，後續仍有變數。

  • 他多年來想改編《廣島幽靈》，也曾討論《惡魔》、《魔鬼終結者》與《艾莉塔：戰鬥天使》續集，表示會先評估哪些作品最能帶來正面影響。

迪士尼 詹姆斯

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