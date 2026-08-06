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李奧納多聯手貝佐斯 承諾投入2億元救100種最瀕危物種

編譯尤寶琪／綜合報導
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李奧納多狄卡皮歐與貝佐斯承諾投入2億元，用於拯救地球上100種最瀕危的物種。(路...
李奧納多狄卡皮歐與貝佐斯承諾投入2億元，用於拯救地球上100種最瀕危的物種。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李奧納多與貝佐斯基金會合推鳳凰物種計畫。
  • 重點二：計畫承諾投入2億元，救援100種最瀕危物種。
  • 重點三：資金將支持地方、原民與保育組織長期行動。

由奧斯卡金獎影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)和亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)資助和創立的基金會，發起了一項計畫，承諾投入2億元用於拯救地球上100種最瀕危的物種，其中包括瀕危的狐猴、蠑螈、穿山甲、野豬和針鼴。

李奧納多的Re:wild基金會和貝佐斯地球基金(Bezos Earth Fund)日前宣布，它們正在牽頭開展「鳳凰物種計畫」(Phoenix Species Project)。他們稱該計畫是史上規模最大專門用於恢復極度瀕危物種的單一基金。

多年來，李奧納多一直致力於推動大規模的聯手行動，來幫助那些棲息地和未來生存受到氣候變遷威脅的物種。

他和Re:wild聯合創始人、生物學家兼執行長韋斯塞克雷斯(Wes Sechrest)在2021年與亞馬遜創始人、億萬富翁貝佐斯和其妻子、前電視新聞記者兼主持人桑契斯(Lauren Sanchez)會面。

這次會面促成了與地方政府、環保組織和原住民的一系列對話，探討如何才能最好地扭轉最脆弱物種數量下降的趨勢。這些對話最終促成了「鳳凰物種計畫」的誕生。

該計畫旨在保護的動物包括：金冠冕狐猴、山核桃峽谷綠蠑螈、捲毛野豬、墨西哥科蘇梅爾田鼠、粉紅陸鬣蜥、 馬來穿山甲、坦尚尼亞的餅乾龜、星夜斑蟾、 阿滕伯勒長吻針鼴。該計畫的目標之一是為那些雖已取得成效但稍縱即逝的小規模保護工作提供長期支持。

「多年來，我們一直在保護金冠冕狐猴，但預算遠遠不足以支付該物種應得的待遇，而任其滅絕從來都不是一個選項，」獲得該項目資助的組織之一的Association Fanamby的執行董事安德里亞馬納納(Tiana Andriamanana)在一份聲明中表示，「這筆資金、這個全球平台和技術支持改變了一切。」

貝佐斯與李奧納多承諾投入2億元，用於拯救地球上100種最瀕危的物種。(路透)
貝佐斯與李奧納多承諾投入2億元，用於拯救地球上100種最瀕危的物種。(路透)

精華 FAQ

  • 該計畫名為「鳳凰物種計畫」，核心目標是動用2億元資金，聚焦拯救地球上100種最瀕危物種，並為極度脆弱的保育行動提供持續支持。

  • 這項計畫由李奧納多的Re:wild基金會與貝佐斯地球基金共同牽頭，兩方結合資金、平台與技術支援，推動全球性的物種復育合作。

  • 受保護物種包括金冠冕狐猴、馬來穿山甲、餅乾龜等。計畫除直接資助外，也要串聯地方政府、環保組織與原住民，延長小型保育成果。

貝佐斯 亞馬遜

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