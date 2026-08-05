六點認識「蜘蛛人：重生日」Sadie Sink 厭世高冷成新女神

Sadie Sink在出席《蜘蛛人：重生日》的洛杉磯首映時，以一身亮眼又氣質的Prada小洋裝造型。(Prada提供)

「蜘蛛人 ：重生日」近日正在熱映，大家的目光都緊盯「荷蘭弟」與千黛亞放閃，但片中神秘配角Sadie Sink根本也是超強磁鐵，不搶戲，但透過清新又難以忽視的存在感，默默收割一票流量跟粉絲。

美劇迷應該對她不陌生，因為Sadie Sink早在2017就登場「怪奇物語」第二季，以「厭世紅髮少女」Maxine “Max” Mayfield登場，並以第四季面對生死危機的演出更讓她紅透半邊天，不僅入圍美國演員工會獎，也讓全球觀眾被她的情緒張力深深折服。從極具張力的演技到電影與時尚媒體的讚譽，Sadie Sink的魅力可理解為一種奇妙的衝突感：她同時兼容了超齡的老成、冷靜，卻又隨時展現甜美、純真；尤其Max的叛逆、疏離與對自我的掙扎，更貼近青少年心理，成為被共感的對象、因此人氣直線上升。

這位氣場強大的女孩是在2002年4月出生於美國德州，父親是美式足球教練、母親是數學老師，身上同時流有英格蘭、德國與愛爾蘭血統；她從小就在劇場出道，2011年演出舞台劇「白色聖誕節」，隨後更登上百老匯演出「安妮」，加上此後「我的鯨魚老爸」和Brendan Fraser的對手戲，都讓她在戲劇、電影圈擁有厚實演技好口碑，而非單純以甜美外在出線；雖然現年僅24歲，但Sadie Sink的好演技有目共睹，並曾被媒體譽為「下一世代的梅莉史翠普」；加上她獨特氣質，也讓她成為時尚巨頭Prada家族中的甜美金童，無論大銀幕或是時尚伸展台，都被她輕鬆征服。

獨具慧眼的Prada也早在2018年便邀請Sadie Sink走Miu Miu 2019早春大秀，隔年她便開始成為Prada時裝周的固定來賓，並在2025年成為Prada品牌大使，此外包含2025年的Met Gala、2025-2026年「怪奇物語」的第五季首映，都能看到Sadie Sink身穿Prada，展現獨特、洗練又甜美的複合風格。

從百老匯的小安妮到「我的鯨魚老爸」中入圍評論家選擇獎的驚艷演出，Sadie Sink除了現在正上映的「蜘蛛人：重生日」表現出色，更已確定將在「復仇者聯盟：秘密戰爭」（2027）中震撼登場。

Sadie Sink在2025年出席2026 Prada 女裝大秀時，長褲、紅色包款、黑色上衣與白色翻領的造型，氣質中又有獨特氣質。(Prada提供)

Netflix影集《怪奇物語》除了重新帶回1980年代的復古美學，Sadie Sink在系列中的表現更展現不亞於其他角色的高討論度。(翻攝自Instagram@sadiesink_)