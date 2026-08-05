「蜘蛛人：無家日」奈德祖母82歲中風病逝 片中幽默對話令人難忘
曾在漫威大片「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home，又稱蜘蛛人3）中飾演「奈德祖母」的資深女星瑪麗里維拉（Mary Rivera）傳出病逝消息，享壽82歲。
據媒體報導，里維拉的家屬證實，她在今年4月因中風陷入昏迷。當時主治醫師坦言，即使未來甦醒，後續預後情況仍極不樂觀。家屬經深思熟慮後決定撤除維生系統，里維拉隨後於夏威夷檀香山平靜離世，目前已完成火化儀式。
里維拉在「蜘蛛人：無家日」中全程以菲律賓塔加洛語演出，與「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）、千黛亞（Zendaya）以及飾演孫子「奈德」的雅各貝塔隆（Jacob Batalon）有精采對手戲。
其中最令影迷津津樂道的，莫過於她用塔加洛語指揮二代蜘蛛人安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）清理天花板蜘蛛網的橋段，奈德當時還在一旁充當翻譯：「我阿嬤問你，既然都上去了，能不能順便把上面的蜘蛛網清乾淨？」加菲爾德隨即乖乖照辦，生活感十足的幽默互動成為全片一大亮點。
事實上，里維拉一生僅在「蜘蛛人：無家日」留名於正式演員名單中，但她生前始終對參與這部超級英雄巨作感到非常自豪。「蜘蛛人：無家日」於2021年上映後不僅口碑大好評，更在全球賣破19億美元票房，榮登當年度全球票房冠軍。
曾在「X戰警（X-Men）」系列電影中飾演加拿大總理的資深男星史考特海蘭斯（Scott Hylands）抗癌近5年，也不幸傳出病逝消息，享壽83歲。他在2021年曾被診斷罹患急性骨髓性白血病（AML），不過尚未證實是否與死因有直接關聯。
史考特海蘭斯的兒子路克（Luke Hylands）近日在Instagram分享多張父親生前與家人的合照，他形容父親不只是演員、導演，更是熱愛生活的人，坦言一家人仍努力面對失去摯親的悲痛。他也深情寫下：「你永遠是我的英雄，也是我最好的朋友，我會永遠愛你。」字句令人鼻酸。
史考特海蘭斯主演加拿大經典警匪影集「霹靂夜」（Night Heat）夜班警探「O.B.」歐布萊恩一角，最具代表性。他也曾在「X戰警」系列電影中飾演加拿大總理，並在「X檔案」（The X-Files）、「紐約重案組」（NYPD Blue）、「冰血暴」（Fargo）等知名影集中客串演出。
飾演奈德祖母的資深女星瑪麗里維拉傳出病逝，享壽82歲。家屬表示她今年4月因中風昏迷，後續在夏威夷檀香山平靜離世，並已完成火化。 最受影迷喜愛的是她用塔加洛語指揮安德魯加菲爾德清理天花板蜘蛛網，奈德在旁翻譯後，對方乖乖照辦，讓這段生活感十足的幽默互動成為亮點。 另一位是資深男星史考特海蘭斯，享壽83歲，曾抗癌近5年。他演過《霹靂夜》的夜班警探O.B.，也在《X戰警》系列飾演加拿大總理，並客串多部知名影集。
精華 FAQ
飾演奈德祖母的資深女星瑪麗里維拉傳出病逝，享壽82歲。家屬表示她今年4月因中風昏迷，後續在夏威夷檀香山平靜離世，並已完成火化。
最受影迷喜愛的是她用塔加洛語指揮安德魯加菲爾德清理天花板蜘蛛網，奈德在旁翻譯後，對方乖乖照辦，讓這段生活感十足的幽默互動成為亮點。
另一位是資深男星史考特海蘭斯，享壽83歲，曾抗癌近5年。他演過《霹靂夜》的夜班警探O.B.，也在《X戰警》系列飾演加拿大總理，並客串多部知名影集。
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