「蜘蛛人：無家日」奈德祖母82歲中風病逝 片中幽默對話令人難忘

瑪麗里維拉在「蜘蛛人：無家日」中全程以菲律賓塔加洛語演出。（取材自IMDb）

曾在漫威 大片「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home，又稱蜘蛛人3）中飾演「奈德祖母」的資深女星瑪麗里維拉（Mary Rivera）傳出病逝消息，享壽82歲。

據媒體報導，里維拉的家屬證實，她在今年4月因中風 陷入昏迷。當時主治醫師坦言，即使未來甦醒，後續預後情況仍極不樂觀。家屬經深思熟慮後決定撤除維生系統，里維拉隨後於夏威夷檀香山平靜離世，目前已完成火化儀式。

里維拉在「蜘蛛人：無家日」中全程以菲律賓塔加洛語演出，與「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）、千黛亞（Zendaya）以及飾演孫子「奈德」的雅各貝塔隆（Jacob Batalon）有精采對手戲。

其中最令影迷津津樂道的，莫過於她用塔加洛語指揮二代蜘蛛人安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）清理天花板蜘蛛網的橋段，奈德當時還在一旁充當翻譯：「我阿嬤問你，既然都上去了，能不能順便把上面的蜘蛛網清乾淨？」加菲爾德隨即乖乖照辦，生活感十足的幽默互動成為全片一大亮點。

事實上，里維拉一生僅在「蜘蛛人：無家日」留名於正式演員名單中，但她生前始終對參與這部超級英雄巨作感到非常自豪。「蜘蛛人：無家日」於2021年上映後不僅口碑大好評，更在全球賣破19億美元票房，榮登當年度全球票房冠軍。

曾在「X戰警（X-Men）」系列電影中飾演加拿大總理的資深男星史考特海蘭斯（Scott Hylands）抗癌近5年，也不幸傳出病逝消息，享壽83歲。他在2021年曾被診斷罹患急性骨髓性白血病（AML），不過尚未證實是否與死因有直接關聯。

史考特海蘭斯的兒子路克（Luke Hylands）近日在Instagram分享多張父親生前與家人的合照，他形容父親不只是演員、導演，更是熱愛生活的人，坦言一家人仍努力面對失去摯親的悲痛。他也深情寫下：「你永遠是我的英雄，也是我最好的朋友，我會永遠愛你。」字句令人鼻酸。

史考特海蘭斯主演加拿大經典警匪影集「霹靂夜」（Night Heat）夜班警探「O.B.」歐布萊恩一角，最具代表性。他也曾在「X戰警」系列電影中飾演加拿大總理，並在「X檔案」（The X-Files）、「紐約重案組」（NYPD Blue）、「冰血暴」（Fargo）等知名影集中客串演出。