「蜘蛛人」緊追「復仇者」6天票房吸10億美元 躍登影史第2
由湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的「蜘蛛人：嶄新的一天」（Spider-Man: Brand New Day，又稱蜘蛛人4）上映短短6天，全球票房正式突破10億美元，不僅刷新「蜘蛛人」系列最快破10億美元紀錄，更躍居影史第二快達成此里程碑的電影，僅次於「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame），驚人的吸金速度再度證明蜘蛛人仍是漫威最具票房號召力的超級英雄。
綜合媒體報導，「蜘蛛人：嶄新的一天」目前全球累積票房已達10.53億美元，其中北美市場貢獻4.07億美元，海外票房則來到6.45億美元。電影首周末便以北美3.6億美元、全球9.32億美元的成績強勢開局，不僅創下北美影史最高開片票房，也寫下全球影史第二高開片紀錄，如今上映不到一周便跨越10億美元門檻，再度改寫多項紀錄，漫威再度締造票房神話。
除了成為影史最快突破4億美元北美票房的作品外，電影上映後首個周一更進帳4700萬美元，打破「黑豹」（Black Panther）保持多年的4000萬美元紀錄，創下北美影史最高周一票房，展現驚人的觀影熱潮，也讓近年表現起伏不定的漫威電影宇宙（MCU）成功打出一劑強心針。
漫威影業總裁凱文．費吉（Kevin Feige）接受「Variety」訪問時坦言，原本以為「復仇者聯盟：終局之戰」保持的北美開片紀錄很難被超越，沒想到最終由「蜘蛛人：嶄新的一天」完成這項壯舉，讓他感到相當興奮。他也認為，這次亮眼成績替年底即將上映的「復仇者聯盟：末日崛起」（Av engers: Doomsday）注入不少信心，直言「當漫威共享宇宙真正發揮作用時，就能創造這樣的成果」。
本片也是湯姆霍蘭德第四度以主角身分演出蜘蛛人，故事承接「蜘蛛人：無家日」結局，在彼得帕克身分遭全世界遺忘後，迎來全新的挑戰。除了千黛亞（Zendaya）、雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）回歸演出外，強柏恩瑟（Jon Bernthal）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）與莎蒂辛克（Sadie Sink）等新卡司加入，也成為吸引影迷進戲院的重要話題。
值得一提的是，「蜘蛛人：嶄新的一天」已成為2026年第4部全球票房突破10億美元的電影。業界預估，隨著「奧德賽」（Odyssey）、「沙丘：第三部」(Dune: Part Three)及「復仇者聯盟：末日崛起」等大片陸續登場，今年北美全年票房有望重返100億美元大關。而「蜘蛛人：嶄新的一天」是否能進一步挑戰「蜘蛛人：無家日」近20億美元的最終票房成績，也成為全球影迷關注焦點。
本片上映6天全球票房達10.53億美元，成為蜘蛛人系列最快破10億美元作品，也躍居影史第二快達標電影，僅次於復仇者聯盟：終局之戰。 目前北美票房為4.07億美元，海外票房為6.45億美元，合計推升全球累積票房至10.53億美元，顯示其在各主要市場都具備強大吸金力。 凱文．費吉表示，這樣的表現證明漫威共享宇宙仍能創造巨大成功，也替年底上映的復仇者聯盟：末日崛起增添信心，後續大片動能可期。
精華 FAQ
本片上映6天全球票房達10.53億美元，成為蜘蛛人系列最快破10億美元作品，也躍居影史第二快達標電影，僅次於復仇者聯盟：終局之戰。
目前北美票房為4.07億美元，海外票房為6.45億美元，合計推升全球累積票房至10.53億美元，顯示其在各主要市場都具備強大吸金力。
凱文．費吉表示，這樣的表現證明漫威共享宇宙仍能創造巨大成功，也替年底上映的復仇者聯盟：末日崛起增添信心，後續大片動能可期。
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