「蜘蛛人」緊追「復仇者」6天票房吸10億美元 躍登影史第2

湯姆霍蘭德主演的「蜘蛛人：嶄新的一天」上映6天，全球票房正式突破10億美元。（美聯社）

由湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的「蜘蛛人 ：嶄新的一天」（Spider-Man: Brand New Day，又稱蜘蛛人4）上映短短6天，全球票房正式突破10億美元，不僅刷新「蜘蛛人」系列最快破10億美元紀錄，更躍居影史第二快達成此里程碑的電影，僅次於「復仇者聯盟 ：終局之戰」（Avengers: Endgame），驚人的吸金速度再度證明蜘蛛人仍是漫威 最具票房號召力的超級英雄。

綜合媒體報導，「蜘蛛人：嶄新的一天」目前全球累積票房已達10.53億美元，其中北美市場貢獻4.07億美元，海外票房則來到6.45億美元。電影首周末便以北美3.6億美元、全球9.32億美元的成績強勢開局，不僅創下北美影史最高開片票房，也寫下全球影史第二高開片紀錄，如今上映不到一周便跨越10億美元門檻，再度改寫多項紀錄，漫威再度締造票房神話。

除了成為影史最快突破4億美元北美票房的作品外，電影上映後首個周一更進帳4700萬美元，打破「黑豹」（Black Panther）保持多年的4000萬美元紀錄，創下北美影史最高周一票房，展現驚人的觀影熱潮，也讓近年表現起伏不定的漫威電影宇宙（MCU）成功打出一劑強心針。

漫威影業總裁凱文．費吉（Kevin Feige）接受「Variety」訪問時坦言，原本以為「復仇者聯盟：終局之戰」保持的北美開片紀錄很難被超越，沒想到最終由「蜘蛛人：嶄新的一天」完成這項壯舉，讓他感到相當興奮。他也認為，這次亮眼成績替年底即將上映的「復仇者聯盟：末日崛起」（Av engers: Doomsday）注入不少信心，直言「當漫威共享宇宙真正發揮作用時，就能創造這樣的成果」。

本片也是湯姆霍蘭德第四度以主角身分演出蜘蛛人，故事承接「蜘蛛人：無家日」結局，在彼得帕克身分遭全世界遺忘後，迎來全新的挑戰。除了千黛亞（Zendaya）、雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）回歸演出外，強柏恩瑟（Jon Bernthal）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）與莎蒂辛克（Sadie Sink）等新卡司加入，也成為吸引影迷進戲院的重要話題。

值得一提的是，「蜘蛛人：嶄新的一天」已成為2026年第4部全球票房突破10億美元的電影。業界預估，隨著「奧德賽」（Odyssey）、「沙丘：第三部」(Dune: Part Three)及「復仇者聯盟：末日崛起」等大片陸續登場，今年北美全年票房有望重返100億美元大關。而「蜘蛛人：嶄新的一天」是否能進一步挑戰「蜘蛛人：無家日」近20億美元的最終票房成績，也成為全球影迷關注焦點。