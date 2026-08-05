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「奧德賽」諾蘭首訪南韓 愛上鹽麵包 陪妻逛街「吃不消」

娛樂新聞組╱綜合報導
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莎莉賽隆（左起）、克里斯多福諾蘭、艾瑪湯瑪斯，以及麥特戴蒙出席電影「奧德賽」南韓...
莎莉賽隆（左起）、克里斯多福諾蘭、艾瑪湯瑪斯，以及麥特戴蒙出席電影「奧德賽」南韓記者會。（歐新社）

英國名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）與妻子兼製片艾瑪湯瑪斯（Emma Thomas）為了宣傳電影「奧德賽」（Odyssey），首次造訪南韓。諾蘭透露，自己吃了鹽麵包，「真的非常美味」；湯瑪斯則補充，他們還去逛了知名美妝店Olive Young。

韓媒Star Today報導，諾蘭、湯瑪斯，以及主演麥特戴蒙（Matt Damon）、莎莉賽隆（Charlize Theron）3日在首爾出席「奧德賽」記者會，分享首次到訪南韓的見聞。

一行人在日前抵達南韓後，趁空走訪市區，親身感受南韓文化。

諾蘭表示：「我們有一些自由時間，所以到清溪川和市中心散步。雖然天氣非常炎熱，但城市裡規畫了很多可以休息的地方，令我印象深刻。」他還笑說：「我也吃了鹽麵包，真的非常好吃。」

湯瑪斯則分享逛Olive Young的趣事。她笑說：「我帶諾蘭去逛Olive Young，我玩得很開心，但諾蘭有點吃不消。」她接著透露：「我兒子的女朋友是韓裔美國人，她替我列了一長串『遊韓清單』，其中一項就是吃鹽麵包。」

時隔10年再度訪韓的麥特戴蒙，抵達當天便前往首爾高尺天空巨蛋，觀賞棒球賽。莎莉賽隆則吃了很多南韓美食，還體驗了美容護膚療程。

精華 FAQ

  • 他們是為了宣傳電影《奧德賽》而首次到訪南韓，並在首爾出席記者會，與麥特戴蒙、莎莉賽隆一同分享旅程見聞。

  • 諾蘭表示自己吃了鹽麵包，覺得「真的非常美味」，而且還提到南韓城市規畫完善，即使天氣炎熱也有很多地方可以休息。

  • 她帶諾蘭去逛知名美妝店Olive Young，自己玩得很開心，但笑稱諾蘭有點吃不消；她也透露鹽麵包是遊韓清單之一。

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