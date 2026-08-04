我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

拍戲拍到斷腿…寶萊塢男星演賤民橫掃5影帝 還收穫感人兄弟情

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
維夏爾傑特瓦(上)伊尚卡特在「我們要回家」因斷腿意外結下兄弟情誼。(圖／海鵬提供...
維夏爾傑特瓦(上)伊尚卡特在「我們要回家」因斷腿意外結下兄弟情誼。(圖／海鵬提供)

寶萊塢新生代男星維夏爾傑特瓦(Vishal Jethwa)近來憑電影「我們要回家」(Homebound)躍上國際舞台。他在片中飾演出身印度「賤民」階級的青年前登，歷經艱辛終於考上警察學校，原以為人生即將翻轉，卻因警察招募突然喊停，被迫先到工廠打工等待機會，坎坷命運令人鼻酸。

過去以電視劇發跡的維夏爾傑特瓦，曾挑戰阿克巴大帝、冷血罪犯及罕見疾病患者等截然不同角色，憑藉精湛演技備受肯定，更曾獲印度「GQ」雜誌評選為最具影響力影星之一。然而，真正讓他打開國際知名度的，正是這部由導演尼拉吉蓋萬(Neeraj Ghaywan)執導、好萊塢名導馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)擔任執行製片的「我們要回家」。

電影不僅入選坎城影展「一種注目」單元，更挺進今年奧斯卡最佳國際影片15強，美國「好萊塢報導者」更盛讚是「今年最具震撼力的電影」。維夏爾傑特瓦也憑藉片中細膩演出，一舉橫掃印度金偶像獎、News18電影獎、FOI在線獎等5座影帝獎項，演藝事業迎來全新高峰。

「我們要回家」改編自「紐約時報」記者巴夏拉特皮爾(Basharat Peer)於2020年撰寫的報導，描述疫情期間印度底層勞工的生存困境。故事聚焦來自北印度貧困農村的兩位好友前登(維夏爾傑特瓦 飾)與修伊(伊尚卡特 飾)，兩人努力報考警校，希望藉此改變命運、為家人蓋一間新房，卻在疫情重創下，夢想逐漸化為泡影，也考驗著彼此的友情。

為了真實呈現角色，維夏爾傑特瓦與伊尚卡特在開拍前特地搬到北方邦偏遠村落生活，放下明星身分，和當地居民同吃同住，甚至經常共吃一碗飯，培養出深厚情誼。沒想到密集排練期間，維夏爾傑特瓦意外摔斷腿，一度擔心因此失去演出機會。所幸伊尚卡特始終陪伴在旁，不僅照顧他完成復健，更陪他熬過最低潮，兩人的兄弟情誼也因此更加深厚。

另一段趣事則發生在電影入選坎城影展時。導演尼拉吉蓋萬以平淡語氣告訴維夏爾傑特瓦：「對了，我們入圍坎城了。」讓他一度以為導演是在開玩笑。由於過去長年活躍於電視圈，他對國際影展相當陌生，甚至擔心無法用英文接受媒體採訪。直到抵達法國後，還是在好友伊尚卡特提醒下，才學會「Cannes(坎城)」的正確法語發音，逗趣反應讓不少影迷會心一笑。

如今維夏爾傑特瓦憑藉「我們要回家」狂掃5座影帝獎座，甚至比獲得4座演技獎的搭檔伊尚卡特還多一座。不過兩人都為彼此的成就感到驕傲，也讓這段從戲裡延續到戲外的兄弟情更加令人動容。

精華 FAQ

  • 他是憑電影《我們要回家》受到國際影壇注意，該片入選坎城影展「一種注目」單元，也挺進奧斯卡最佳國際影片15強，並獲外媒高度評價。

  • 故事改編自疫情期間的報導，聚焦印度北部貧困農村兩位好友追夢卻受挫的經歷，呈現底層勞工在階級、疫情與生存壓力下的艱難處境。

  • 他在密集排練期間意外摔斷腿，一度擔心失去角色，所幸搭檔伊尚卡特一路陪伴照顧，兩人也因此培養出更深厚的兄弟情誼。

印度 好萊塢 坎城影展

上一則

遭瘋傳「睡台灣街頭」 黃秋生曬照幽默闢謠 網笑：這我也想睡

下一則

結婚10年罕吐婚姻生活 舒淇曝馮德倫沒求婚「認識他歷任女友」

延伸閱讀

觀影說劇／寶萊塢男神瘦到六塊肌沒了 「我們要回家」暴紅

觀影說劇／寶萊塢男神瘦到六塊肌沒了 「我們要回家」暴紅
「哭聲」導演羅泓軫新作 奪紐約亞洲電影節最佳動作電影

「哭聲」導演羅泓軫新作 奪紐約亞洲電影節最佳動作電影
觀影說劇╱米奇馬丁轉戰電影 拿到角色當街痛哭

觀影說劇╱米奇馬丁轉戰電影 拿到角色當街痛哭
觀影說劇╱台馬電影闖國際 「告別的年代」入圍多倫多影展

觀影說劇╱台馬電影闖國際 「告別的年代」入圍多倫多影展

熱門新聞

麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
潘越雲正在規畫全創作專輯。記者林士傑／攝影

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

2026-08-02 09:48

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她