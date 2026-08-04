拍戲拍到斷腿…寶萊塢男星演賤民橫掃5影帝 還收穫感人兄弟情

維夏爾傑特瓦(上)伊尚卡特在「我們要回家」因斷腿意外結下兄弟情誼。(圖／海鵬提供)

寶萊塢新生代男星維夏爾傑特瓦(Vishal Jethwa)近來憑電影「我們要回家」(Homebound)躍上國際舞台。他在片中飾演出身印度 「賤民」階級的青年前登，歷經艱辛終於考上警察學校，原以為人生即將翻轉，卻因警察招募突然喊停，被迫先到工廠打工等待機會，坎坷命運令人鼻酸。

過去以電視劇發跡的維夏爾傑特瓦，曾挑戰阿克巴大帝、冷血罪犯及罕見疾病患者等截然不同角色，憑藉精湛演技備受肯定，更曾獲印度「GQ」雜誌評選為最具影響力影星之一。然而，真正讓他打開國際知名度的，正是這部由導演尼拉吉蓋萬(Neeraj Ghaywan)執導、好萊塢 名導馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)擔任執行製片的「我們要回家」。

電影不僅入選坎城影展 「一種注目」單元，更挺進今年奧斯卡最佳國際影片15強，美國「好萊塢報導者」更盛讚是「今年最具震撼力的電影」。維夏爾傑特瓦也憑藉片中細膩演出，一舉橫掃印度金偶像獎、News18電影獎、FOI在線獎等5座影帝獎項，演藝事業迎來全新高峰。

「我們要回家」改編自「紐約時報」記者巴夏拉特皮爾(Basharat Peer)於2020年撰寫的報導，描述疫情期間印度底層勞工的生存困境。故事聚焦來自北印度貧困農村的兩位好友前登(維夏爾傑特瓦 飾)與修伊(伊尚卡特 飾)，兩人努力報考警校，希望藉此改變命運、為家人蓋一間新房，卻在疫情重創下，夢想逐漸化為泡影，也考驗著彼此的友情。

為了真實呈現角色，維夏爾傑特瓦與伊尚卡特在開拍前特地搬到北方邦偏遠村落生活，放下明星身分，和當地居民同吃同住，甚至經常共吃一碗飯，培養出深厚情誼。沒想到密集排練期間，維夏爾傑特瓦意外摔斷腿，一度擔心因此失去演出機會。所幸伊尚卡特始終陪伴在旁，不僅照顧他完成復健，更陪他熬過最低潮，兩人的兄弟情誼也因此更加深厚。

另一段趣事則發生在電影入選坎城影展時。導演尼拉吉蓋萬以平淡語氣告訴維夏爾傑特瓦：「對了，我們入圍坎城了。」讓他一度以為導演是在開玩笑。由於過去長年活躍於電視圈，他對國際影展相當陌生，甚至擔心無法用英文接受媒體採訪。直到抵達法國後，還是在好友伊尚卡特提醒下，才學會「Cannes(坎城)」的正確法語發音，逗趣反應讓不少影迷會心一笑。

如今維夏爾傑特瓦憑藉「我們要回家」狂掃5座影帝獎座，甚至比獲得4座演技獎的搭檔伊尚卡特還多一座。不過兩人都為彼此的成就感到驕傲，也讓這段從戲裡延續到戲外的兄弟情更加令人動容。