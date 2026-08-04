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李察吉爾之子、克勞馥女兒合作影集 再續父母前緣

編譯俞仲慈／綜合報導
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霍默吉爾(右)和凱雅葛柏(左)合演驚悚影集「青春碎片」。(美聯社)
霍默吉爾(右)和凱雅葛柏(左)合演驚悚影集「青春碎片」。(美聯社)

好萊塢影星李察吉爾(Richard Gere)與名模辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)曾經是一對令人稱羨的佳偶，可惜婚姻短短四年告吹，雙方各自再婚生子，時隔30餘年，第二代再續父母前緣，合作FX驚悚影集，蔚為影壇話題。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，FX最新推出的驚悚影集「青春碎片」(The Shards)日前在紐約舉行首映會，男女主角霍默吉爾(Homer Gere)和凱雅葛柏(Kaia Gerber)連袂站在紅地毯接受訪問，為好萊塢星二代合作拍片開啟新頁。

報導指出，吉爾和克勞馥於1991年結婚，可惜婚姻僅維持四年，離婚後雙方各自婚嫁，26歲的小吉爾是其父與第二任妻子、演員兼模特兒凱莉洛維(Carey Lowell)所生的兒子，他坦言：「這真的很有趣，在拍片之前，我們並不認識，直到兩周前，和其他演員在酒吧碰頭，然後我們就變成朋友了。」

至於24歲的凱雅葛伯則是克勞馥與其第二任丈夫雷德(Rande Gerber)所生女兒，當美聯社記者問她是否因為父母關係，早在拍攝前即已認識小吉爾，她半開玩笑反問：「是什麼關係？」這位身兼模特兒的女演員仍向媒體大讚小吉爾個性搞笑，雙方合作非常愉快：「他總是能把我逗得哈哈大笑，而且他也是我合作過的最佳拍檔。」

「青春碎片」(The Shards)是小吉爾繼「高校十八禁」(Euphoria)之後主演的第二部大戲，小吉爾深知自己表演經驗遠不及其父，自爆經常向父親請益：「我會把某段劇本轉發給他，並詢問他會怎麼演出，會問他如何在片場表現自己，如何才能讓這份事業為自己所用，然後發揮出最佳水準。」並補充道：「我在片場幾乎每天都會給他打電話，他真的是我非常寶貴的資源，所以有他在我身邊很特別。」

精華 FAQ

  • 新聞焦點是FX驚悚影集《青春碎片》，由李察吉爾之子霍默吉爾與辛蒂克勞馥之女凱雅葛柏共同主演，兩人在首映會同台亮相，引發外界關注。

  • 因為他們的父母李察吉爾與辛蒂克勞馥曾是婚姻4年的夫妻，如今兩人的孩子又在影集裡合作演出，形成跨世代的戲劇性連結，成為媒體話題。

  • 霍默吉爾坦言自己表演經驗仍少，拍戲時常把劇本傳給父親，請教如何演出與在片場表現，也幾乎每天打電話求教，視父親為重要資源。

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