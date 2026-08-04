情侶戒洩蜜？布萊德利庫柏傳已娶吉吉哈蒂 曾說考慮結婚生子

布萊德利庫柏和名模吉吉哈蒂傳出可能已經結婚。(路透資料照片)

好萊塢 男星布萊德利庫柏(Bradley Cooper)和名模吉吉哈蒂(Gigi Hadid)被拍到左手戴著新戒指，引發兩人可能結婚的猜測。

根據八卦新聞Page Six報導，這位51歲的男演員和31歲的模特兒，3日在法國巴黎被拍到左手無名指上都戴著纖細的同款戒指，一起散步。

Page Six已聯繫庫柏和哈蒂的經紀人尋求評論。

兩人身穿著休閒裝外出散步，哈蒂穿著牛仔褲和白色背心，庫柏則反戴棒球帽，身穿T恤和運動褲。

他們在3日被拍到手牽手離開健身房，照片中清晰可見哈蒂手上的戒指；兩人之後前往巴黎Loulou餐廳共進晚餐，手上也可看見相似的戒指。

但兩天前，當庫柏被拍到獨自去健身房時，手上沒有佩戴這款戒指。

這對好萊塢情侶上次公開露面是在7月份，當時他們一起出席了流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)與美式足球NFL堪薩斯城酋長隊球星凱爾西(Travis Kelce)在麥迪遜廣場花園舉行的婚禮。

布萊德利庫柏和吉吉哈蒂兩人自2023年10月開始交往，當時有人拍到他們在紐約共進晚餐。

2025年3月，哈蒂在接受「時尚」(Vogue)雜誌採訪時談到了這段「非常浪漫幸福」的戀情。

「在一段關係中，了解自己想要什麼、值得擁有什麼非常重要，」她當時激動地說道，「然後找到一個同樣清楚自己想要什麼、值得擁有什麼的人。你們各自努力，最終走到一起，成為彼此最好的伴侶。」

有消息人士在2025年7月告訴「Page Six」，指出庫柏正在考慮與哈蒂結婚生子。

兩人開始交往時都已為人父母。哈蒂曾與前「1世代」(One Direction)成員澤恩馬利克(Zayn Malik)交往並育有一女凱伊(Khai)，現年5歲。庫柏則與前妻俄羅斯超模伊蓮娜沙伊克(Irina Shayk)育有一女莉亞(Lea)，現年9歲。

吉吉哈蒂曾說這段戀情「非常浪漫幸福」。(路透資料照片)