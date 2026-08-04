厭食症暴瘦？亞莉安娜突拋震撼彈 宣告暫別演藝圈休養

亞莉安娜近年瘦成皮包骨。(路透)

美國流行天后亞莉安娜(Ariana Grande)近期推出第8張錄音室專輯同名單曲「Petal」MV，但比起新作品，她消瘦的身形再度掀起外界對健康狀況的討論。她的團隊近日無預警發表聲明，宣布將在9月1日完成「Eternal Sunshine Tour」巡迴演唱會後，暫停所有公開活動，暫別演藝圈休養。

聲明指出，亞莉安娜希望全力完成最後一場巡演，以最好的狀態向歌迷告別，之後將暫時遠離長期受到外界關注與檢視的工作，好好休息、調整身心。

這項決定也影響她的後續工作安排。除了將缺席11月上映新片「非常外父4：霍家有喜事」(Focker In-Law)的宣傳，她原定2027年與喬納森貝利(Jonathan Bailey)合作演出的音樂劇「星期天與喬治共度公園時光」(Sunday in the Park with George)，也確定退出。製作公司Empire Street Productions表示理解並支持她的決定，舞台劇仍將如期演出，接替人選日後公布。

亞莉安娜近年體態多次引發討論，最新MV中她飾演一名飽受外貌批評的表演者，纖瘦身形與明顯肋骨再次引起網友熱議，甚至有人猜測她是否罹患厭食症。

對於外界長期關注自己的外貌，亞莉安娜過去曾坦言，自16、17歲出道以來就一直活在放大檢視下，無論如何改變，都難逃新的批評，長年承受龐大心理壓力。