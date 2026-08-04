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「蜘蛛人：重生日」首映周末票房 改寫「終局之戰」神話破影史紀錄

記者廖福生／即時報導
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「蜘蛛人：重生日」上映首周末票房上修至3.6億美元，一舉超越「復仇者聯盟：終局之...
「蜘蛛人：重生日」上映首周末票房上修至3.6億美元，一舉超越「復仇者聯盟：終局之戰」2019年締造的3.57億美元。（圖：索尼提供）

由湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的漫威新片「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）上映後持續橫掃全球票房，北美最新實際票房數字正式出爐，首周末票房上修至3.6億美元，一舉超越「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）2019年締造的3.57億美元，正式改寫影史北美開片票房紀錄，寫下漫威電影全新里程碑。

「蜘蛛人：重生日」原先公布的北美開片預估為3.55億美元，隨著當地時間3日完成最終票房統計，再增加500萬美元，最終以3.6億美元登頂，讓保持多年的影史紀錄正式易主。

除了開片票房創下新高，本片也同步刷新多項紀錄，包括北美優先場（預映）狂收7200萬美元，創下影史最佳成績；上映首日（7月31日）再進帳1.69億美元，同樣改寫北美影史單日票房紀錄，氣勢無人能敵。

外界普遍看好，在口碑持續發酵下，「蜘蛛人：重生日」累積票房可望突破20億美元，有機會成為影史第8部跨越20億美元門檻的電影。

「蜘蛛人：重生日」 劇照。（圖：索尼提供）
「蜘蛛人：重生日」 劇照。（圖：索尼提供）

精華 FAQ

  • 因為北美實際統計後，首週末票房上修至3.6億美元，正式超越復仇者聯盟：終局之戰的3.57億美元，成為新的北美開片票房冠軍。

  • 它的北美優先場收下7200萬美元，寫下影史最佳預映成績；上映首日又進帳1.69億美元，同樣刷新北美影史單日票房紀錄。

  • 由於口碑持續發酵，外界看好它的累積票房有機會突破20億美元，若成真，將成為影史第8部跨越20億美元門檻的電影。

復仇者聯盟 漫威 蜘蛛人

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