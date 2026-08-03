暴瘦引關注 亞莉安娜辭演音樂劇 暫離公眾視野

歌手亞莉安娜1月11日出席金球獎頒獎典禮。(美聯社)

「星期天與喬治共度公園時光」製作單位表示，美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）取消原定在倫敦西區的演出計畫，這原本將是她首次在倫敦西區登台。亞莉安娜的經紀人指出，她希望暫時遠離大眾視野。

中央社引述法新社報導，現年33歲的亞莉安娜原定於2027年夏天在倫敦巴比肯劇院（Barbican Theatre）演出桑坦（Stephen Sondheim）音樂劇「星期天與喬治共度公園時光」（Sunday in the Park with George，暫譯），並與「魔法壞女巫」（Wicked）合作演員喬納森貝利（Jonathan Bailey）同台飆戲。

不過，在外界近來再度關注她的健康狀況，尤其社群媒體 議論不斷之際，她的經紀人表示，在9月1日於倫敦結束「永恆陽光」（Eternal Sunshine）巡迴演唱會後，亞莉安娜希望能「好好休息一段時間，暫時遠離公開工作與公開露面」。

製作單位在音樂劇官方X帳號發聲明表示：「我們可以證實她已決定退出『星期天與喬治共度公園時光』。」不過聲明中未說明她退出演出的原因。

聲明中寫道：「我們知道這絕非一個輕易做出的決定，而我們對她的決定給予完全的理解與支持。」聲明同時補充，該劇將按計畫進行，新的卡司陣容將於「適當時機」公布。

亞莉安娜的經紀人向「時人雜誌」（People）透露，雖然這位葛萊美獎得主非常期待完成她的巡演，但她希望能夠「暫時減少曝光」，因為她頻繁公開露面「導致外界持續不斷地檢視」。

歌迷近來愈來愈擔心亞莉安娜的健康狀況，特別是在7月31日釋出新歌Petal的MV後，影片中這位嬌小身材的歌手明顯消瘦許多。