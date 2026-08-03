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「蜘蛛人」不甩禁愛令 製片笑曝歷代都假戲真做：沒人聽我的

娛樂新聞組／綜合報導
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湯姆霍蘭德與千黛亞日前出席電影「蜘蛛人：重生日」洛杉磯宣傳。（美聯社）
湯姆霍蘭德與千黛亞日前出席電影「蜘蛛人：重生日」洛杉磯宣傳。（美聯社）

蜘蛛人」（Spider-Man）系列製片人艾咪帕斯卡（Amy Pascal）近日透露，當年湯姆霍蘭德（Tom Holland）與千黛亞（Zendaya）確定演出「蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）時，她曾私下勸兩人不要交往，但最終兩人仍墜入愛河，並於2026年證實結婚。她笑說：「我對每一對蜘蛛人情侶都這樣說，但從來沒有人聽我的。」

People報導，現年68歲的帕斯卡接受「Variety」專訪時，被問及當年曾提醒兩位主演不要發展戀情，以及是否曾預料兩人會步入婚姻，她坦言：「沒有。我對所有人都是這麼說，但從來沒有人聽我的。」

談到湯姆霍蘭德與千黛亞已完婚，「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）也於7月31日上映。帕斯卡笑著表示：「我想他們現在過得很幸福。」

帕斯卡早在2021年接受「紐約時報」訪問時，就曾透露自己在選角完成後，分別把湯姆霍蘭德與千黛亞叫到一旁，鄭重提醒：「不要走到那一步，真的不要，盡量不要。」

她表示，自己也曾對上一代「蜘蛛人」搭檔安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）與艾瑪史東（Emma Stone）說過同樣的話，但兩人仍交往約4年，從2011年至2015年維持戀情。

帕斯卡當時說：「戀愛可能會讓事情變得更複雜，而他們每個人都沒有聽我的。」

事實上，歷代「蜘蛛人」男女主角幾乎都曾假戲真做。除了湯姆霍蘭德與千黛亞之外，安德魯加菲爾德與艾瑪史東曾交往多年；初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與飾演瑪莉珍的克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）也曾於2001年至2002年間短暫交往。

不過，湯姆霍蘭德與千黛亞則是三代「蜘蛛人」情侶中唯一修成正果的一對。兩人2021年正式公開戀情，並於2026年證實結婚。

湯姆霍蘭德不避諱開始稱呼千黛亞為「我的妻子」，他日前登上英國Podcast節目「Dish」時，被問到最想和誰一起去希臘度假，他回答：「我想，我的妻子應該是最好的人選。」還開玩笑說：「如果我跟她說，抱歉，我要帶『奧德賽』（The Odyssey）合作演員麥特戴蒙（Matt Damon）去，那就太奇怪了。」

此外，他被問到千黛亞在「奧德賽」飾演的雅典娜（Athena）是否愛上麥特戴蒙飾演的奧德修斯（Odysseus）時，也幽默回應：「沒有，因為她嫁給我了。」

精華 FAQ

  • 她在選角後私下提醒兩人別發展戀情，認為片場感情可能讓工作更複雜，也希望主演能維持專業合作，但兩人後來仍然相戀並走入婚姻。

  • 帕斯卡提到，安德魯加菲爾德與艾瑪史東曾交往約4年，初代蜘蛛人陶比麥奎爾與克絲汀鄧斯特也曾於2001年至2002年間短暫交往。

  • 他在Podcast節目中直接稱千黛亞為「我的妻子」，還開玩笑說若改帶麥特戴蒙去希臘度假會很奇怪，顯示兩人婚後互動依舊甜蜜。

紐約時報 蜘蛛人

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