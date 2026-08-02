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續父母前緣 李察吉爾之子與辛蒂克勞馥女兒 合作FX驚悚影集

編譯俞仲慈／即時報導
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李察吉爾(左)與兒子霍默吉爾(右)。（路透資料照片）
李察吉爾(左)與兒子霍默吉爾(右)。（路透資料照片）

好萊塢影星李察吉爾(Richard Gere)與名模辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)曾經是一對令人稱羨的佳偶，可惜婚姻短短四年告吹，雙方各自再婚生子，時隔30餘年，第二代再續父母前緣，合作FX驚悚影集，蔚為影壇話題。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，FX最新推出的驚悚影集「青春碎片」(The Shards)7月31日在紐約舉行首映會，男女主角霍默吉爾(Homer Gere)和凱雅葛柏(Kaia Gerber)連袂站在紅地毯接受訪問，為好萊塢星二代合作拍片開啟新頁。

報導指出，吉爾和克勞馥於1991年結婚，可惜婚姻僅維持四年，離婚後雙方各自婚嫁，26歲的小吉爾是其父與第二任妻子、演員兼模特兒凱莉洛維(Carey Lowell)所生的兒子，他坦言：「這真的很有趣，在拍片之前，我們並不認識，直到兩周前，和其他演員在酒吧碰頭，然後我們就變成朋友了。」

辛蒂克勞馥的女兒凱雅葛柏。(路透)
辛蒂克勞馥的女兒凱雅葛柏。(路透)

至於24歲的凱雅葛伯則是克勞馥與其第二任丈夫雷德(Rande Gerber)所生女兒，當美聯社記者問她是否因為父母關係，早在拍攝前即已認識小吉爾，她半開玩笑反問：「是什麼關係？」這位身兼模特兒的女演員仍向媒體大讚小吉爾個性搞笑，雙方合作非常愉快：「他總是能把我逗得哈哈大笑，而且他也是我合作過的最佳拍檔。」

「青春碎片」(The Shards)是小吉爾繼「高校十八禁」(Euphoria)之後主演的第二部大戲，小吉爾深知自己表演經驗遠不及其父，自爆經常向父親請益：「我會把某段劇本轉發給他，並詢問他會怎麼演出，會問他如何在片場表現自己，如何才能讓這份事業為自己所用，然後發揮出最佳水準。」並補充道：「我在片場幾乎每天都會給他打電話，他真的是我非常寶貴的資源，所以有他在我身邊很特別。」

精華 FAQ

  • 新聞焦點是李察吉爾之子霍默吉爾與辛蒂克勞馥之女凱雅葛柏，兩人共同演出FX驚悚影集《青春碎片》，並在紐約首映會一起亮相，成為媒體關注焦點。

  • 因為兩人曾在1991年結婚，婚姻只維持4年便離婚，如今各自再婚生子，30餘年後子女卻在同一部作品合作，形成「續父母前緣」的戲劇化話題。

  • 霍默吉爾表示自己演戲經驗不如父親，因此拍片時常把劇本傳給李察吉爾請教，並幾乎每天打電話詢問表演與片場應對方式，把父親視為珍貴資源。

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