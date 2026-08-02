亞莉安娜新MV「瘦到見骨」 網憂患厭食症 主持人馬侃：快幫幫她

歌手亞莉安娜1月4日出席評論家選擇電影獎時的照片。(美聯社)

流行歌手亞莉安娜(Ariana Grande)日前推出新歌「Petal」的MV，她在MV中看起來比以往更加清瘦，還有幾幕甚至可看出她肋骨的形狀，引發輿論對於她健康的擔憂。知名主持人梅根 ．馬侃(Meghan McCain)說，亞莉安娜的狀況讓她想起已故英國歌手艾美．懷絲(Amy Winehouse)，呼籲亞莉安娜身邊的人重視她的健康。

現年33歲的亞莉安娜7月31日推出第八張專輯「Petal」，並同步公開同名主打歌曲「Petal」的MV。這支MV長達七分鐘，結合了心理恐怖、黑色幽默，探討成名之後付出的代價。亞莉安娜在片中飾演從試鏡失敗到血腥復仇的追夢女孩，透過荒誕劇情揭露娛樂產業最殘酷的一面，有一幕她甚至滿臉是血，話題十足。

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不過，在音樂與MV的討論之外，還有許多人注意到亞莉安娜的身材，似乎比以往更瘦了。有些網友擔心她是否患有厭食症，並舉美國已故歌手「木匠兄妹」凱倫．卡本特(Karen Carpenter)為例，她晚年因厭食症離世。

已故共和黨參議員馬侃(John McCain)的女兒梅根．馬侃也在X平台上發文表示，「這讓我想起了艾美．懷絲，當時她很明顯出了大問題，但她身邊的人卻視而不見，甚至縱容她。這令人非常非常難過，她顯然需要立即得到幫助」。

亞莉安娜的身材時常成為話題，她2024年曾在採訪中回應表示，未經允許就他人體重發表評論是「可怕且令人不舒服的」，無論這些評論是以批評、關心還是讚揚的形式出現，都可能造成傷害。

亞莉安娜說，「我們不應該如此習以為常地去評論別人的外貌、外表、他們私底下的想法、健康狀況，或他們如何展現自己」。

目前沒有任何關於亞莉安娜的身體健康狀況的公開資訊。她在2023年曾表示，事實上她現在的身材比過去尚未暴瘦前更健康，「那時候我服用了很多抗憂鬱藥，還酗酒，飲食也很不健康」。

歌手亞莉安娜第八張專輯「Petal」封面。(美聯社)