「黑道家族」帕斯托紐約驟逝 生前澄清：我來自單純家庭

文森特帕斯托驚傳過世。(美聯社)

曾在HBO 經典影集「黑道家族」（The Sopranos）中飾演「大貓」(Big Pussy)一角、深受影迷喜愛的美國演員文森特帕斯托（Vincent Pastore），驚傳8月1日在紐約住家過世，享年80歲。消息人士指出，文森特是住家中被鄰居發現身亡，詳細死因仍有待警方進一步釐清。

消息曝光後，許多影迷與演藝圈人士紛紛表達哀悼，陪伴帕斯托超過30年的經紀人羅伯特阿特曼（Robert Attermann）表示，帕斯托永遠是「黑道家族」中令人難忘的「大貓」，但對真正認識他的人而言，他遠不只是一個螢幕角色。

阿特曼形容帕斯托是他所認識最善良、最慷慨的人之一，待人熱情友善，從不拒絕粉絲要求合影或簽名。他表示，帕斯托不僅熱愛演員這份工作，也總是願意鼓勵與支持年輕演員，分享自身經驗，展現對表演藝術的熱忱。

帕斯托1946年出生於紐約，年輕時曾參與越戰，退伍後進入佩斯大學（Pace University）攻讀戲劇，之後踏入演藝圈。早期他多在電影中飾演配角，累積表演經驗，包括1990年黑幫電影「四海好傢伙」（Goodfellas）、1993年犯罪電影「角頭風雲」（Carlito's Way）等作品，逐漸建立起鮮明的銀幕形象。

1999年，帕斯托因出演HBO影集「黑道家族」而迎來事業突破。他飾演主角東尼索普拉諾（Tony Soprano）的多年好友兼黑幫成員「大貓」，角色從忠誠夥伴轉變為FBI線人，複雜的人物設定與細膩演技，成為該劇最具代表性的角色之一，也讓他在全球影迷心中留下深刻印象。

不過，帕斯托生前曾澄清，自己與劇中黑幫世界並無太多相似之處。他表示，許多人以為自己是在黑幫環境中成長，但實際上，他來自單純的義大利裔美國家庭。對於如何詮釋黑幫角色，他說，演員不能只依靠外在經驗，而必須融入自身性格與想像，才能創造出有生命力的人物。

「黑道家族」自1999年播出後，被視為美劇史上的重要作品之一，不僅改變電視劇敘事方式，也培養大量忠實觀眾。帕斯托飾演的「大貓」雖然戲分有限，卻憑藉鮮明個性與情感張力成為經典角色。

阿特曼最後表示，帕斯托留下的不只是令人難忘的表演作品，更留下善良、幽默與樂於助人的精神。他向帕斯托的家人、朋友、合作夥伴及全球影迷致上最深切慰問，並表示這位演員將永遠被影迷銘記。

文森特帕斯托驚傳過世。(美聯社)