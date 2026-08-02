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「蜘蛛人」上映首日狂掃1.68億元 刷新「復仇者聯盟4」紀錄

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「蜘蛛人：重生日」劇照。（美聯社）
「蜘蛛人：重生日」劇照。（美聯社）

新片「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）持續刷新票房紀錄。Deadline報導，電影首日在北美豪取1.68億美元，正式超越「復仇者聯盟4」（Avengers: Endgame）2019年創下的1.574億美元紀錄，寫下北美影史最高首日票房。

報導指出，目前市場關注焦點已從首日票房，轉向能否打破「復仇者聯盟：終局之戰」保持的3.571億美元北美首周末票房紀錄。索尼目前預估，「蜘蛛人：重生日」首個周末將進帳約3.25億美元，但業界分析普遍認為有機會衝上3.5億美元以上，最終勝負可能取決於周日票房表現，兩者差距僅約500萬美元。

無論最終周末成績如何，「蜘蛛人：重生日」已確定成為索尼影業在北美影史開片票房最高的電影，遠遠超越「蜘蛛人：無家日」2021年創下的2.601億美元紀錄，也創下導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）執導作品最佳開片成績，並成為女星千黛亞（Zendaya）從影以來最佳開片紀錄；至於主演湯姆霍蘭德（Tom Holland），則僅次於他參演的「復仇者聯盟：終局之戰」。

PostTrak調查顯示，58%的觀眾因喜愛「蜘蛛人」系列而進場，47%認為電影娛樂性十足，41%是衝著整體演員陣容，39%因湯姆霍蘭德主演而購票，另有29%表示是為了辛蒂亞。

另一方面，克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧德賽」（The Odyssey）雖遇上「蜘蛛人」強勢來襲，第3個周末仍預估進帳5100萬美元，較前一周下滑43%，北美累積票房將達3.965億美元，創下諾蘭作品最佳第3周末票房紀錄，外界預估最終北美票房有望突破5億美元，成為僅次於「黑暗騎士」（The Dark Knight）的個人第二高票房作品。

精華 FAQ

  • 電影首日在北美豪取1.68億美元，正式超越復仇者聯盟4的1.574億美元，成為北美影史最高首日票房，票房表現相當驚人。

  • 索尼先估首周末約3.25億美元，但業界普遍認為仍有機會衝上3.5億美元以上，甚至逼近復仇者聯盟：終局之戰的3.571億美元紀錄。

  • 本片已成為索尼在北美影史開片票房最高作品，也創下導演德斯汀丹尼爾克雷頓最佳開片；千黛亞寫下從影最佳，湯姆霍蘭德則僅次於終局之戰。

復仇者聯盟 索尼 蜘蛛人

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