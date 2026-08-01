電影「芭比2」卡關 萊恩葛斯林開價2000萬片酬

電影「芭比」全球票房突破14億美元，圖為主演瑪格羅比（右）與萊恩葛斯林（左）。（美聯社）

電影「芭比 」（Barbie）全球票房突破14億美元、入圍8項奧斯卡 金像獎後，續集遲遲未能拍板。據「綜藝」（Variety）引述紐約時報報導，華納兄弟探索集團執行長大衛薩斯拉夫（David Zaslav）不願提高主演瑪格羅比（Margot Robbie）與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）的片酬及分紅條件，使續集談判陷入僵局；而華納必須在今年12月前完成協議，否則「芭比2」開發權將回歸玩具公司美泰兒（Mattel）。

報導指出，曾以「肯尼」一角入圍奧斯卡最佳男配角的萊恩葛斯林，希望「芭比2」片酬提高至2000萬美元，並爭取票房分紅。不過，華納發言人表示，公司從未有一套已獲批准、後來又被撤回的正式方案。

當年華納為了邀請導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導「芭比」，罕見未要求主演及導演簽署續集合約，所有主創都僅簽下一部電影，因此續集必須重新展開談判。這也與「芭比」多年來多次開發失敗有關，直到葛莉塔潔薇以女性主義視角重新詮釋這個經典玩偶，電影才順利問世。

紐約時報指出，葛莉塔潔薇與丈夫兼共同編劇諾亞包姆巴赫（Noah Baumbach）已經構思好續集故事，但在所有合約完成前，不會向華納透露內容。華納正全力希望趕在12月版權回歸美泰兒前完成簽約；若期限前仍未達成共識，美泰兒未來若重啟「芭比」電影，將必須重新尋找導演、演員及全新故事。

華納影業共同董事長潘艾布迪（Pam Abdy）與麥可狄路卡（Michael De Luca）發表聯合聲明表示：「我們已與美泰兒完成權利協議，也提出一系列極具誠意的條件，希望完成『芭比2』，但遺憾的是，目前仍未能達成協議。」

即使「芭比2」今年12月前順利完成續集開發協議，電影距離正式上映仍需數年時間。目前瑪格羅比正拍攝華納「瞞天過海」（Ocean's 11）前傳電影；萊恩葛斯林已宣布主演漫威「惡靈戰警」（Ghost Rider），並將宣傳迪士尼「星際大戰：星際戰機」（Star Wars: Starfighter）；葛莉塔潔薇則將於明年展開Netflix新作「納尼亞傳奇」（Narnia）的宣傳行程。