珍妮佛羅培茲被控外遇 前夫驚爆「小王」是吹牛老爹

珍妮佛羅培茲遭第一任老公控訴婚內出軌。(美聯社)

美國饒舌天王「吹牛老爹」（Sean "Diddy" Combs）近年深陷性交易等刑事案件風波，昔日感情史也再度成為外界關注焦點。英媒「太陽報」近日刊出珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）第一任丈夫歐哈尼諾亞（Ojani Noa）的獨家專訪。他首度公開指控，珍妮佛在兩人婚姻期間曾與吹牛老爹發展婚外情，自己甚至曾當面與這名「小王」爆發激烈衝突。

珍妮佛羅培茲有過4段婚姻，現年52歲、擔任私人健身教練的第一任前夫歐哈尼表示，珍妮佛確實曾對婚姻不忠，「她和吹牛老爹發生了婚外情。」他透露，自己曾直接找上吹牛老爹理論，並當面嗆聲：「我一點都不怕你。」

除了指控婚外情外，歐哈尼還聲稱，吹牛老爹在與珍妮佛交往期間，曾多次威脅她及其家人，甚至有一次直接找上她位於洛杉磯的住處，大聲呼喊她的名字，讓珍妮佛驚恐不已，擔心自身安全，因此緊急向他求助。

根據歐哈尼描述，當時珍妮佛打電話表示自己非常害怕，他立刻趕往對方家中。抵達後，現場一片漆黑，沒多久便聽見吹牛老爹開始大聲叫囂，還聲稱知道他人在屋內。歐哈尼表示，自己當場與吹牛老爹對峙，而珍妮佛則站在陽台上不斷勸阻，擔心事情失控。

歐哈尼進一步聲稱，珍妮佛曾告訴他，吹牛老爹身上可能攜帶槍枝，因此希望他不要衝動，但他仍不甘示弱，甚至揚言要教訓對方。最後，警方疑似接獲鄰居報案趕抵現場，吹牛老爹則在警方到場前離開。

歐哈尼回憶，兩人真正產生裂痕，是在珍妮佛錄製首張專輯「On The 6」期間。當時吹牛老爹參與專輯部分歌曲製作，兩人接觸日益頻繁。他表示，自己開始陸續接獲友人通知，指稱曾在邁阿密多家飯店看見兩人一同出入，但珍妮佛始終解釋只是工作往來。

直到某天，美國媒體刊出珍妮佛坐在吹牛老爹腿上的照片，歐哈尼表示，自己因此確信妻子已經出軌，夫妻關係也因此急速惡化。他甚至曾專程飛往邁阿密，前往珍妮佛下榻的飯店當面對質，兩人因此爆發激烈爭吵。

歐哈尼透露，當時珍妮佛對外仍維持幸福婚姻形象，甚至登上「歐普拉秀」（The Oprah Winfrey Show）時公開表示自己婚姻幸福，但他認為一切只是表面功夫。「她帶我一起出席奧斯卡，只是想讓外界相信一切都很好，但事實並非如此。」

最終，兩人於1998年離婚，結束僅約11個月的婚姻。珍妮佛羅培茲在離婚後，於1999年正式與吹牛老爹交往，但這段戀情最終於2001年畫下句點。

如今，隨著吹牛老爹近年捲入多起刑事案件，這段過往再度受到關注。不過，歐哈尼此次受訪所提出的相關說法，目前珍妮佛羅培茲及吹牛老爹方面均未針對內容作出回應。