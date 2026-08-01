美劇「黑道家族」男星失聯多日 陳屍紐約家中

文森特帕斯托驚傳過世。(美聯社)

曾演出HBO 經典影集「黑道家族」（The Sopranos）、以「Big Pussy（」一角深植人心的美國資深演員文森特帕斯托（Vincent Pastore），驚傳於8月1日在紐約布朗克斯住家過世，享壽80歲。據外媒報導，警方已針對其死因展開調查，消息曝光後，大批影迷與演藝圈人士紛紛湧入社群悼念。根據消息人士指出，文森特是住家中被鄰居發現身亡，詳細死因仍有待警方進一步釐清。

陪伴文森特超過30年的經紀人羅伯特阿特曼發表聲明表示，自己很榮幸能夠代表文森特多年，早在「黑道家族」讓他家喻戶曉之前便開始合作。他表示，對外界而言，文森特永遠是令人難忘的「Big Pussy」，但對身邊的人來說，他更是一位善良、慷慨且真誠的人。

阿特曼透露，文森特從不拒絕粉絲要求合照或簽名，始終以溫暖和尊重對待每一個人，也非常珍惜一路支持他的影迷。他熱愛表演，對演戲充滿熱情，對年輕演員更是不吝分享經驗，經常主動提供指導與鼓勵。

談及好友離世，阿特曼坦言這是一個「極其沉重且私人的損失」，過去30多年來，不僅見證文森特輝煌的演藝生涯，也見證他善良幽默的一面。他最後向文森特的家人、朋友、合作夥伴及所有影迷致上最深哀悼，並表示文森特留下的不只是經典角色，更是一份難以取代的精神遺產。

文森特1946年7月14日出生於紐約布朗克斯，年輕時曾參與越戰，退伍後進入佩斯大學攻讀戲劇。1990年代陸續參演「四海好傢伙」（Goodfellas）、「角頭風雲」（Carlito's Way）等犯罪電影，逐漸累積知名度。

1999年，他因演出「黑道家族」中黑幫成員「Big Pussy」一角而聲名大噪，飾演主角東尼索普拉諾（Tony Soprano）的多年好友兼黑幫幹部，後來轉為FBI線人的角色設定，也成為影集最具代表性的角色之一。