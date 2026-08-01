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「惡靈騎士」萊恩葛斯林喊家庭優先 未來選角色將改變

編譯尤寶琪／綜合報導
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萊恩葛斯林成為父親後，有意轉向演出更輕鬆、更主流的作品。（美聯社）
萊恩葛斯林成為父親後，有意轉向演出更輕鬆、更主流的作品。（美聯社）

男星萊恩葛斯林(Ryan Gosling)正式加入漫威電影宇宙(Marvel Cinematic Universe)，飾演「惡靈騎士」(Ghost Rider)，標誌著這位演員演藝生涯的最新篇章，而在此之前，他一直將自己演藝生涯的轉變與為人父的經歷緊密相連。

7月初，45歲的葛斯林驚喜現身聖地牙哥國際動漫展(San Diego Comic-Con，SDCC)漫威影業(Marvel Studios)的發布會，宣布他將在一部名為「惡靈騎士」的獨立電影中，飾演這位騎著摩托車的超自然英雄，該片預計將於2028年上映。

葛斯林選在自己剛獲得三次奧斯卡提名之際，繼續擁抱大片系列，宣布加入漫威家族。此前，他憑藉在好萊塢一些最黑暗、最受好評的劇情片中的出色表現走紅。

這位好萊塢當紅演員此前曾透露，他有意轉向演出更輕鬆、更主流的作品，並解釋說，成為父親後，他的生活重心發生了變化。葛斯林與相戀多年的伴侶，52歲的伊娃曼德絲(Eva Mendes)共育有兩個女兒，分別是11歲的艾斯梅拉達(Esmeralda)和10歲的阿曼達(Amada)。

葛斯林在2024年接受「華爾街日報」(The Wall Street Journal)採訪時表示，他避免扮演心理負擔沉重的角色，因為他想全心陪伴曼德絲和女兒們。

「我不太會接那種會讓我陷入某種黑暗境地的角色」，葛斯林表示，「此刻，我只想好好觀察家裡的情況，想想什麼對我們所有人都是最好的。我做的決定都是和伊娃一起商量，而家庭利益是我們最優先的考量。」

公關專家施密特(Sarah Schmidt)接受福斯數位新聞(Fox News Digital)採訪時表示，葛斯林以家庭為先的理念，不僅改變了他選擇的角色類型，也改變了他選擇這些角色的意義。

「他開始選擇一些輕鬆的角色，好保持心情穩定，陪伴家人，同時也創作一些家人可以參與其中的藝術作品。」這位公關公司Interdependence PR的總裁說。

精華 FAQ

  • 他正式加入漫威電影宇宙，並在獨立電影《惡靈騎士》中飾演同名超自然英雄，成為他演藝生涯的新里程碑，也代表他持續投入大型商業系列。

  • 因為成為父親後，他更在意家庭狀況與情緒負擔，不想接會讓自己陷入黑暗狀態的角色，希望做出的工作決定能先符合家人的整體利益。

  • 公關專家認為，他開始選擇較輕鬆的角色，是為了維持心情穩定、陪伴家人，同時也讓他能創作出家人更容易參與和欣賞的作品。

聖地牙哥 漫威 奧斯卡

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