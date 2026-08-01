觀影說劇╱「輕拍先生」網球傳奇客串反派 班史提勒一手搞定

「輕拍先生」請到美國網球傳奇巨星安迪羅迪克飾演主角宿敵，全靠班史提勒從中牽線。（圖／Apple TV提供）

好萊塢 男星班史提勒（Ben Stiller）演出運動喜劇「輕拍先生」（The Dink），他同時也擔任該劇製片。日前導演喬許格林鮑姆（Josh Greenbaum）與編劇尚克萊門茲（Sean Clements）透露，電影邀請到美國網球傳奇巨星安迪羅迪克（Andy Roddick）飾演反派，全是班史提勒（Ben Stiller）一手策畫。

班史提勒在片中飾演史東博士，喬許格林鮑姆形容，能和班史提勒一起工作完全是夢想成真：「班作為製片提供了很多極棒的建議。」尚克萊門茲甚至透露，能找來網球傳奇安迪羅迪克演出主角宿敵，完全靠班史提勒從中牽線。

他指出，一開始就為主角寫了一個虛構的宿敵，角色原型是安迪羅迪克，而班史提勒在看完劇本後直說：「你把這個角色想像成像安迪羅迪克這樣的人，他曾有過有輝煌歷史，那我們幹嘛不直接找安迪羅迪克本人來演這部電影？」

尚克萊門茲坦言：「這就是那種他（班史提勒）會想到，並且真的相信有可能實現，同時還能辦到的事情，如果沒有他在，這個想法我們絕對做不到。」他笑說，在班史提勒提議後一周，自己就在Zoom上跟安迪羅迪克開會討論角色了，「這就是有班史提勒當製作人的好處」。

喬許格林鮑姆坦言，一開始完全不確定安迪羅迪克是否真的會演戲：「這不是個小角色，不是那種他只需要蹦出來說一句台詞的單句客串，他真的得在很多場戲裡飆戲。」但最後安迪羅迪克打破了所有迷思：「他真的太棒了！我記得第一次跟他打Zoom視訊時，他理所當然有點緊張，但他花個2、30分鐘就學會了匹克球。」

他坦言，安迪羅迪克的所作所為，完全顯示了他是哪種性格的人以及什麼樣的運動員：「他想做到完美、他想做對、他想精通它。這就是你從這種身為世界冠軍、世界頂尖網球選手的人身上會看到的特質。所以當挑戰變成對他來說全新的事物時，他會非常非常努力去精通它。所以看著過程是一種絕對的樂趣。」

班史提勒（右）在劇中飾演史東博士，同時也是該劇製片。（圖／Apple TV提供）