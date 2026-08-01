確定有下一代「蜘蛛人」 湯姆霍蘭德鬆口：構想已規畫5年

湯姆霍蘭德鬆口蜘蛛人將有下一代接棒者。（圖／索尼提供）

湯姆霍蘭德（Tom Holland）近日以「蜘蛛人 ：重生日」》（Spider-Man: Brand New Day）再度成為蜘蛛人重返大銀幕。不過日前他鬆口談及蜘蛛人未來發展，也首度透露漫威 早已開始規畫「下一任蜘蛛人」的人選與故事方向。

他近日接受Podcast節目專訪時表示，相關構想並非近期才開始，而是在「蜘蛛人：無家日」完成後便陸續展開，至今已歷時約5年，整個系列的未來藍圖早已有了雛形。湯姆霍蘭德坦言，團隊一直沒有停止討論蜘蛛人系列的延續方式，儘管未來仍可能因劇情發展調整內容，但對於角色如何交棒、故事如何傳承，他認為目前已有相當清楚的方向，「我們已經準備了大概5年，我很期待它未來真正實現」。

外界近年持續關注真人版蜘蛛人是否將迎來新面孔，其中呼聲最高的，就是漫畫中的第二代蜘蛛人「邁爾斯莫拉雷斯」（Miles Morales）。雖然湯姆霍蘭德並未證實接班人選，但他過去曾公開表示，希望未來能在真人電影中看見邁爾斯現身，也願意陪伴飾演該角色的新生代演員，一步步適應漫威電影宇宙。

談起這個念頭，他也回憶自己剛加入漫威時，受到飾演鋼鐵人的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）許多照顧，因此若未來真的迎來新一代蜘蛛人，他也希望能把這份支持延續下去。他笑說，不論最後接棒的是邁爾斯、女蜘蛛人關（Spider-Gwen），或是其他角色，只要能像小勞勃道尼當年幫助自己一樣扶持新人，就算自己功成身退，也會感到相當滿足。