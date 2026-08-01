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確定有下一代「蜘蛛人」 湯姆霍蘭德鬆口：構想已規畫5年

記者廖福生／即時報導
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湯姆霍蘭德鬆口蜘蛛人將有下一代接棒者。（圖／索尼提供）
湯姆霍蘭德鬆口蜘蛛人將有下一代接棒者。（圖／索尼提供）

湯姆霍蘭德（Tom Holland）近日以「蜘蛛人：重生日」》（Spider-Man: Brand New Day）再度成為蜘蛛人重返大銀幕。不過日前他鬆口談及蜘蛛人未來發展，也首度透露漫威早已開始規畫「下一任蜘蛛人」的人選與故事方向。

他近日接受Podcast節目專訪時表示，相關構想並非近期才開始，而是在「蜘蛛人：無家日」完成後便陸續展開，至今已歷時約5年，整個系列的未來藍圖早已有了雛形。湯姆霍蘭德坦言，團隊一直沒有停止討論蜘蛛人系列的延續方式，儘管未來仍可能因劇情發展調整內容，但對於角色如何交棒、故事如何傳承，他認為目前已有相當清楚的方向，「我們已經準備了大概5年，我很期待它未來真正實現」。

外界近年持續關注真人版蜘蛛人是否將迎來新面孔，其中呼聲最高的，就是漫畫中的第二代蜘蛛人「邁爾斯莫拉雷斯」（Miles Morales）。雖然湯姆霍蘭德並未證實接班人選，但他過去曾公開表示，希望未來能在真人電影中看見邁爾斯現身，也願意陪伴飾演該角色的新生代演員，一步步適應漫威電影宇宙。

談起這個念頭，他也回憶自己剛加入漫威時，受到飾演鋼鐵人的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）許多照顧，因此若未來真的迎來新一代蜘蛛人，他也希望能把這份支持延續下去。他笑說，不論最後接棒的是邁爾斯、女蜘蛛人關（Spider-Gwen），或是其他角色，只要能像小勞勃道尼當年幫助自己一樣扶持新人，就算自己功成身退，也會感到相當滿足。

精華 FAQ

  • 他表示，相關構想並非近期才出現，而是在《蜘蛛人：無家日》完成後就逐步展開，至今已約5年。團隊一直持續討論系列如何延續，且已形成初步藍圖。

  • 近年呼聲最高的是漫畫中的第二代蜘蛛人邁爾斯莫拉雷斯。雖然湯姆霍蘭德沒有證實接班人選，但他過去曾表達希望未來能在真人電影中看到邁爾斯登場。

  • 他希望未來若真的有新一代蜘蛛人，自己能像小勞勃道尼當年幫助他一樣，陪伴並扶持新人適應漫威宇宙。即使接棒者不是邁爾斯，他也樂見其他角色承接。

漫威 蜘蛛人

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