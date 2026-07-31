哈利波特生日驚喜「神秘的魔法石」25周年重返大銀幕

「哈利波特：神祕的魔法石」陪伴全球影迷走過25年的魔法旅程，即將再次於戲院展開。（圖／華納提供）

陪伴全球影迷走過25年的魔法旅程，即將再次於戲院展開！華納兄弟影業特別選在7月31日「哈利波特 」（Harry Potter）生日這天，宣布「哈利波特：神祕的魔法石」（Harry Potter and the Philosopher's Stone）將為紀念上映25周年限時重返大銀幕，邀請影迷再次回到霍格華茲，重溫這段充滿魔法與感動的經典旅程。

為慶祝這個別具意義的里程碑，片商同步公開25周年紀念版海報，以經典魔法世界元素喚起影迷滿滿回憶。更有影城推出等比例還原電影中經典飛天掃帚「光輪2000」造型爆米花桶，讓影迷不僅能再次欣賞電影，更能收藏極具紀念價值的限定周邊，替所有書迷與影迷一圓童年夢想。

片商在「哈利波特」生日當天宣布「哈利波特：神祕的魔法石」重返大銀幕的消息。（圖／華納提供）

對無數影迷而言，「哈利波特：神祕的魔法石」不只是一部電影，更是一段青春的開始。25年後再次回到大銀幕，彷彿施展了一道時間魔法，帶領觀眾重新走進霍格華茲魔法學院，與哈利一同踏上人生第一段魔法旅程。

從穿越神奇的九又四分之三月台、搭乘霍格華茲特快車，到第一次戴上分類帽、踏進壯觀的大禮堂，結識一生摯友榮恩與妙麗，並體驗驚險刺激的魁地奇比賽與層層魔法考驗。那些陪伴無數人成長的經典畫面，如今將再次透過大銀幕震撼呈現，讓影迷重溫初次踏入魔法世界時的感動與悸動。

這次25周年重映，也別具一層溫暖而感人的紀念意義。當年陪伴觀眾走進霍格華茲的許多經典角色，如飾演「麥教授」的瑪姬史密斯（Maggie Smith）、飾演「石內卜」的艾倫瑞克曼（Alan Rickman），以及飾演「海格」的羅比寇特蘭（Robbie Coltrane），如今都已相繼離世。他們在銀幕上塑造的角色，不僅成為「哈利波特」系列最令人難忘的靈魂人物，也陪伴了一整個世代的觀眾成長。

25周年重返大銀幕，除了重溫哈利、榮恩與妙麗初次展開魔法冒險的起點，更讓影迷有機會再次在戲院與這群深受喜愛的角色相遇，向這些陪伴全球影迷走過青春歲月的傳奇演員獻上最深的思念與敬意。「哈利波特：神祕的魔法石」多數地區自8月下旬陸續登場。