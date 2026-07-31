BTS才喊拒報名 葛萊美官方突下架影片被疑「報復」

BTS本月在世界盃決賽中場秀演出。（美聯社）

南韓 天團防彈少年團（BTS ）日前透過成員各自的Instagram限時動態發布聯合聲明，宣布將不參加2027年第69屆葛萊美獎（Grammy Awards）評選。消息一出引發外界關注，隨後有粉絲發現，葛萊美官方YouTube頻道已悄悄將BTS過往的表演影片下架，相關舉動被不少粉絲質疑是在「報復」。

根據BBC等媒體報導，BTS今年推出了全英文回歸專輯「Arirang」，其中主打歌「Swim」登上美國告示牌單曲榜冠軍，原本被外界看好角逐葛萊美「年度專輯」及「年度歌曲」等主要獎項。然而，BTS七位成員在聲明中表示：「我們決定不參加葛萊美獎評選，我們希望音樂能因為它本身而被聆聽與喜愛，而不是被地區或語言所區分。」最後也向粉絲表達感謝：「謝謝ARMY一直陪伴我們。」

由於葛萊美獎日前才宣布新增「最佳亞洲流行音樂演出」（Best Asian Pop Music Performance）獎項，在K-POP社群引發兩極反應。不少粉絲認為，葛萊美並未真正肯定亞洲音樂，反而將亞洲歌手另外分類、形成標籤化。BBC指出，BTS在聲明中特別提及「地區」與「語言」，被外界視為呼應並表達對新制度的「反對」立場。

對此，葛萊美獎執行長Harvey Mason Jr.發聲表示遺憾，並強調尊重BTS身為音樂創作者所做的選擇。Harvey Mason Jr.解釋，新設的亞洲流行音樂獎「絕不是為了分化」，而是希望凸顯來自亞洲流行音樂的藝術深度、多樣性與快速成長，讓更多亞洲音樂人獲得專屬的關注與肯定，而非意圖將亞洲流行音樂與主流市場切割。他也強調，參加亞洲流行音樂等類型獎項評選，與角逐「年度製作」、「年度專輯」或「年度歌曲」等一般類別並不互斥。

然而，有粉絲發現先前在「Billboard」、「Rolling Stone」等網站報導中嵌入的葛萊美官方BTS表演影片，目前部分已顯示「無法存取」或無法播放，引發粉絲質疑葛萊美是否因BTS拒絕送件而採取報復手段。

BTS自2013年出道以來，已成為全球最具影響力的流行音樂團體之一，目前的全球巡演票房也被看好能與泰勒絲（Taylor Swift）的「The Eras Tour」匹敵。報導指出，BTS於2021年憑藉全英文單曲「Dynamite」成為首組獲葛萊美提名的K-POP團體，至今累計獲得包括「最佳流行組合／團體演出」及「最佳音樂錄影帶」等5項提名，但始終未能獲獎。

近年來，包括The Weeknd、Frank Ocean、Drake、Morgan Wallen及Will Smith等知名藝人，亦曾因不同原因拒絕參與或公開批評葛萊美獎；其中Drake曾指出，葛萊美長期忽視黑人音樂及饒舌作品的重要性，認為該獎項已不再是音樂人最高榮譽的象徵。

防彈少年團人氣超夯。（圖／BIGHIT MUSIC AND NETFLIX提供）