我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

BTS才喊拒報名 葛萊美官方突下架影片被疑「報復」

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
BTS本月在世界盃決賽中場秀演出。（美聯社）
BTS本月在世界盃決賽中場秀演出。（美聯社）

南韓天團防彈少年團（BTS）日前透過成員各自的Instagram限時動態發布聯合聲明，宣布將不參加2027年第69屆葛萊美獎（Grammy Awards）評選。消息一出引發外界關注，隨後有粉絲發現，葛萊美官方YouTube頻道已悄悄將BTS過往的表演影片下架，相關舉動被不少粉絲質疑是在「報復」。

根據BBC等媒體報導，BTS今年推出了全英文回歸專輯「Arirang」，其中主打歌「Swim」登上美國告示牌單曲榜冠軍，原本被外界看好角逐葛萊美「年度專輯」及「年度歌曲」等主要獎項。然而，BTS七位成員在聲明中表示：「我們決定不參加葛萊美獎評選，我們希望音樂能因為它本身而被聆聽與喜愛，而不是被地區或語言所區分。」最後也向粉絲表達感謝：「謝謝ARMY一直陪伴我們。」

由於葛萊美獎日前才宣布新增「最佳亞洲流行音樂演出」（Best Asian Pop Music Performance）獎項，在K-POP社群引發兩極反應。不少粉絲認為，葛萊美並未真正肯定亞洲音樂，反而將亞洲歌手另外分類、形成標籤化。BBC指出，BTS在聲明中特別提及「地區」與「語言」，被外界視為呼應並表達對新制度的「反對」立場。

對此，葛萊美獎執行長Harvey Mason Jr.發聲表示遺憾，並強調尊重BTS身為音樂創作者所做的選擇。Harvey Mason Jr.解釋，新設的亞洲流行音樂獎「絕不是為了分化」，而是希望凸顯來自亞洲流行音樂的藝術深度、多樣性與快速成長，讓更多亞洲音樂人獲得專屬的關注與肯定，而非意圖將亞洲流行音樂與主流市場切割。他也強調，參加亞洲流行音樂等類型獎項評選，與角逐「年度製作」、「年度專輯」或「年度歌曲」等一般類別並不互斥。

然而，有粉絲發現先前在「Billboard」、「Rolling Stone」等網站報導中嵌入的葛萊美官方BTS表演影片，目前部分已顯示「無法存取」或無法播放，引發粉絲質疑葛萊美是否因BTS拒絕送件而採取報復手段。

BTS自2013年出道以來，已成為全球最具影響力的流行音樂團體之一，目前的全球巡演票房也被看好能與泰勒絲（Taylor Swift）的「The Eras Tour」匹敵。報導指出，BTS於2021年憑藉全英文單曲「Dynamite」成為首組獲葛萊美提名的K-POP團體，至今累計獲得包括「最佳流行組合／團體演出」及「最佳音樂錄影帶」等5項提名，但始終未能獲獎。

近年來，包括The Weeknd、Frank Ocean、Drake、Morgan Wallen及Will Smith等知名藝人，亦曾因不同原因拒絕參與或公開批評葛萊美獎；其中Drake曾指出，葛萊美長期忽視黑人音樂及饒舌作品的重要性，認為該獎項已不再是音樂人最高榮譽的象徵。

防彈少年團人氣超夯。（圖／BIGHIT MUSIC AND NETFLIX提供...
防彈少年團人氣超夯。（圖／BIGHIT MUSIC AND NETFLIX提供）

精華 FAQ

  • BTS表示，希望作品能因音樂本身被聆聽與喜愛，而不是因地區或語言被區分，因此決定不參加評選，並向一路支持他們的ARMY致謝。

  • 因為有粉絲發現，葛萊美官方YouTube與外部報導中嵌入的BTS表演影片，部分出現無法存取或無法播放的情況，因而懷疑是BTS拒絕送件後的報復。

  • 批評者認為，這項新獎雖表面上是肯定亞洲音樂，卻可能把亞洲歌手另行分類、形成標籤化；但葛萊美執行長則強調，設獎目的是提升亞洲流行音樂的能見度。

BTS 南韓

上一則

老公視角…張馨予曬比基尼辣照 網驚呼：歲月不敗美人

下一則

18年前甩章齡之…胡彥斌：聽媽的話放走她 此生最遺憾

延伸閱讀

拒被標籤化 韓團BTS「不報名2027葛萊美獎」拋震撼彈

拒被標籤化 韓團BTS「不報名2027葛萊美獎」拋震撼彈
BTS拒報2027葛萊美 官方表演影片遭下架引爆「根本是報復」

BTS拒報2027葛萊美 官方表演影片遭下架引爆「根本是報復」
世界盃╱BTS中場秀炸翻舞台 柾國再創高光 ARMY讚最大贏家

世界盃╱BTS中場秀炸翻舞台 柾國再創高光 ARMY讚最大贏家

南韓天團BTS救了經紀公司財報 卻救不了股價

南韓天團BTS救了經紀公司財報 卻救不了股價

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝