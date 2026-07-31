歌手麥莉希拉拍性感寫真 透露新輯：層次豐富愛情故事

為「Wonderland」雜誌2026年夏季刊拍攝封面，33歲的流行歌手麥莉希拉(Miley Cyrus)性感入鏡。（取材自Instagram）

33歲的流行歌手麥莉希拉(Miley Cyrus)，為「Wonderland」雜誌2026年夏季刊拍攝性感封面寫真。

今日美國(USA Today)報導，在Instagram上發布的照片中，麥莉身穿比基尼與內衣大方展現身材，更赤裸上身、僅穿Saint Laurent超大號緞面外套，並以雙臂遮胸，搭配招牌金髮與劉海，還有刺青，大膽詮釋極簡與性感風格。

麥莉向來以大膽造型著稱。從昔日迪士尼 頻道(Disney Channel)童星「孟漢娜」(Hannah Montana)一路轉型，麥莉最著名的是在2013年MTV音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Awards，VMA)頒獎典禮上，她身穿裸色兩件式內衣，在表演「We Can't Stop」及「模糊界線」(Blurred Lines)時，用泡沫手指在羅賓西克(Robin Thicke)身上扭臀熱舞，引發轟動。

在Wonderland雜誌的專訪中，麥莉與「銀翼殺手」(Blade Runner)女演員黛瑞漢娜(Daryl Hannah)坐下來對談，探討創作過程與隨年齡增長獲得的智慧，以及她對愛情的理解。

麥莉透露，她的下一張專輯會是一部「層次豐富的愛情故事」。

「愛情故事從來都不是單調的，它們總是層次分明，」麥莉指出，這張專輯反映了她當前的人生階段，不僅貫穿著浪漫的線索，更深層地探討了內心自我。

「一旦你與自己的關係改變，你周圍的所有關係也會隨之改變。這張專輯對『與他人的愛』以及『對自我的愛』給予了同等的讚頌，」麥莉說。

麥莉近年音樂事業成績亮眼，她於2023年8月發行「Endless Summer Vacation」，憑藉熱門單曲「Flowers」抱回人生首座(Grammy Award)；2025年5月推出的專輯「Something Beautiful」，亦獲得葛萊美「最佳流行演唱專輯」(Best Pop Vocal Album)提名。