去年葛萊美才裸過… 肯爺老婆夜店露點 透明連身衣被看光

「肯爺」愛妻碧安卡（右）再度因穿著登上版面。(路透)

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）與妻子碧安卡（Bianca Censori）的婚姻生活向來話題不斷，尤其碧安卡近年屢屢以近乎裸露的造型現身，更成為外界關注焦點。近日夫妻倆現身西班牙知名度假勝地伊比薩島（Ibiza）夜店，碧安卡再度以超大尺度造型亮相，胸前幾乎沒有任何遮掩，畫面曝光後迅速引發討論。

畫面中，碧安卡選穿Yeezy品牌極少布料連身衣，整體造型大膽到近乎「全裸」效果，幾乎將身材直接展現在鏡頭前。更引發話題的是，這組火辣畫面並非僅在夜店現場流傳，肯爺還親自將妻子的照片分享到IG，讓碧安卡的尺度造型再度登上社群討論焦點。

「肯爺」（左）愛妻碧安卡（右）再度因穿著登上版面。圖為他們去年出席葛萊美獎時的照片，當時碧安卡一襲幾乎全透明禮服，引起不少爭議。(路透)

碧安卡近年早已成為「大膽穿搭」代名詞，最受矚目的案例之一，就是去年2月陪肯爺走上葛萊美獎紅毯。當時她先以黑色皮草外套包裹全身，原本看起來並沒有太過出格，沒想到面對攝影區時突然褪下外套，裡頭竟是一件近乎透明的連身衣，幾乎沒有其他衣物遮掩，瞬間讓現場攝影師與媒體陷入一陣騷動。

也因為一次次高尺度造型，碧安卡的穿衣風格始終是外界討論焦點。部分造型雖然從照片看起來幾乎等同裸露，但實際上仍可能透過隱形胸貼或透明材質遮蔽重點部位；然而即使如此，她每次公開現身仍幾乎都能成功搶走版面，甚至讓原本應該是肯爺主場的公開活動，最後變成「碧安卡穿了什麼」成為最大焦點。

值得注意的是，碧安卡的風格轉變，也被認為與她嫁給肯爺後的生活有所關聯。她婚後頻繁以裸露、貼身甚至近乎全裸的造型亮相，因此外界過去不只一次猜測，認為背後可能是肯爺主導，甚至質疑碧安卡是否受到丈夫控制，才會一次次穿上如此具爭議性的服裝。

面對外界長期揣測，兩人的前公關米羅雅諾波魯斯（Milo Yiannopoulos）過去曾出面反駁，認為相關說法根本站不住腳，甚至形容這些猜測「既歇斯底里又荒謬」。他強調，真正能決定碧安卡穿什麼的人，只有碧安卡自己。

米羅雅諾波魯斯也曾表示，碧安卡本身就是自己時尚風格的主要決策者，肯爺雖然可能對最終造型具有「最終審核」的角色，但這與外界所說的逼迫、操縱是兩回事。如今碧安卡再度以近乎全裸造型現身伊比薩島，甚至由肯爺親自曬照，也讓兩人婚後屢次引發的「裸露造型究竟誰作主」爭議，再次成為外界議論焦點。