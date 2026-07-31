班艾佛列克與華裔名將聯手 益智節目15題全對 獲100萬獎金捐出

班艾佛列克日前受邀參加知名益智節目「誰想成為百萬富翁」。(美聯社)

「小班」班艾佛列克 （Ben Affleck）日前受邀參加知名益智節目「誰想成為百萬富翁」，與益智節目「Jeopardy!」締造31連霸紀錄的華裔傳奇名將傑米丁（Jamie Ding）聯手，一路過關斬將殺進終極關卡，最終成功抱走100萬美元高額獎金。

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小班事後謙虛表示，能與傑米丁組隊一路闖關是極大的榮幸，笑稱自己根本是「搭了便車」。而這筆100萬美元的豐厚獎金，將全數撥入他共同創辦的「東剛果倡議基金會」（Eastern Congo Initiative），為剛果民主共和國東部社區提供關鍵的人道救援。

事實上，小班的好兄弟麥特戴蒙（Matt Damon）才剛在節目中與「Jeopardy!」傳奇人物肯詹寧斯（Ken Jennings）組隊奪下百萬大獎。這次小班接力奪冠，也讓主持人吉米基墨忍不住當場虧說：「小班真的比麥特戴蒙聰明太多了！」