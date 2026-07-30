熱門歌曲「煙火」變伊戰配樂 凱蒂佩芮憤怒：白宮未獲授權

美國流行歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）不滿白宮在一支TikTok影片，搭配她的熱門歌曲「煙火」（Firework）展示美軍打擊伊朗的目標。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 凱蒂佩芮譴責白宮未授權使用《煙火》作軍事影片配樂。

凱蒂佩芮譴責白宮未授權使用《煙火》作軍事影片配樂。 重點二： 白宮TikTok影片展示打擊伊朗目標，點閱數已超過600萬。

白宮TikTok影片展示打擊伊朗目標，點閱數已超過600萬。 重點三：她強調歌曲原意是帶來希望療癒，非用來頌揚戰爭。

美國流行歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）譴責白宮 在一支TikTok 影片搭配她的熱門歌曲「煙火」（Firework），片中展示美軍打擊伊朗 的目標。她表示自己從未同意如此使用她的音樂。

英國「衛報」（The Guardian）報導，白宮發布的這支影片畫面可見一枚飛彈擊中一艘伊朗艦艇，貼文說明：「伊朗已得到警告。」影片點閱數超過600萬。

凱蒂佩芮日前在社群平台X發文表示：「看到白宮的TikTok帳號上出現用『煙火』當作軍事打擊影片的背景音樂，我深感震驚與憤怒。我既未同意這麼做，也未接獲請求，而且我絕對不包容如此。」

她進一步表示：「我寫這首歌，是為了正在經歷人生最黑暗時刻的人們，希望它成為帶來希望、療癒和內在力量的頌歌。」

「看到關於肯定自我價值和鼓舞精神的訊息，被拿來當作武器用於搭配破壞和暴力，這完全違背我的歌代表的一切。我的音樂是為了凝聚人心，而非頌揚戰爭。」

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮數個月後，曾揚言封禁TikTok；但白宮仍在去年8月開設TikTok帳號。

先前已有幾位美國流行樂女歌手批評川普政府在未經授權下，在社群媒體貼文中使用她們的音樂。

例如奧莉維亞（Olivia Rodrigo）批評川普政府在一支宣傳遣返移民行動的影片中，使用她的一首歌曲。惡女凱莎（Kesha）今年3月譴責白宮在一支軍事宣傳影片中，使用她的歌「駭到爆炸」（Blow）。

莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）抨擊川普發布的一支美國移民暨海關執法局（ICE）逮人影片，搭配她的熱門歌曲「朱諾」（Juno）。亞莉安娜（Ariana Grande）6月也譴責白宮發布的一則宣傳移民逮捕行動貼文，使用她的歌曲「再見」（Bye）。